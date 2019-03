SpaceX, capsula in volo senza equipaggio/ Video, Usa pronti a tornare nello spazio

E’ scattato alle ore 8:49 di oggi, pochi minuti fa, il volo di prova della capsula Crew Dragon SpaceX. La “navicella” è stata lanciata in orbita senza equipaggio, un lancio che gli Stati Uniti hanno svolto come test per permettere agli astronauti di tornare sulla Stazione Spaziale nel futuro prossimo. Nella capsula della Nasa sono stati messi circa 180 chilogrammi di rifornimenti e materiali destinati agli astronauti della ISS, e nel contempo, un manichino molto simile a quello che Elon Musk aveva messo sulla Tesla lanciata nello spazio. Il lancio di stamane, quando negli Stati Uniti era notte fonda, è avvenuto presso il Kennedy Space Center, in quel di Cape Canaveral, nota località della Florida da dove in passato avevano preso il via le storiche missioni dello Shuttle e dell’Apollo. Equipaggiata con un razzo Falcon 9, la navicella Crew Dragon rientra nella missione chiamata Demo-1, che vede coinvolti numerosi ingegneri aerospaziali e tecnici della Nasa nonché di SpaceX. In fondo il video del lancio della capsula.

SPACEX, CAPSULA IN VOLO SENZA EQUIPAGGIO: VIDEO

Obiettivo degli Stati Uniti, cercare di capire se il razzo e la capsula funzionino a dovere, permettendo così il trasporto di astronauti nello spazio senza alcun rischio, e fra i momenti cruciali della missione vi sarà senza dubbio quello riguardante l’avvicinamento e l’aggancio alla ISS, la stazione internazionale della Nasa, fase in cui la stessa capsula dovrà agire in maniera autonoma. La navicella dovrebbe restare ancorata al modulo Harmony per circa due settimane, dopo di che la stessa verrà sganciata per fare così ritorno sulla Terra, atterrando nell’oceano Atlantico, al largo della Florida. Se la missione dovesse essere portata a termine con successo, si procederà alla Demo-2 prevista il prossimo luglio 2019: in quel caso si sperimenterà il volo con equipaggio, e a bordo vi saranno i due astronauti della Nasa, Bob Behnken e Doug Hurley. E’ possibile seguire la missione della Crew Dragon SpaceX in diretta streaming, il video lo trovate qui sotto.

IL VIDEO DEL LANCIO DELLA SPACEX





