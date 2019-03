State of Play, lunedì arriva “Direct” di PlayStation/ Streaming su novità per console

State of Play, da questo lunedì arriva la risposta di PlayStation al servizio “Direct” di Nintendo. Come annunciato sul blog ufficiale della console giapponese nelle ultime ore, il 25 marzo infatti verrà trasmessa in streaming video la prima puntata della serie che sarà dedicata e tutte le novità e ciò che riguarda il mondo della PlayStation. Un vero e proprio palinsesto dedicato ai videogiocatori più incalliti e nel quale saranno presentati anche in anteprima alcuni dei giochi in arrivo per una delle console di nuova generazione più vendute, colmando così un vuoto nella proposta di Sony dopo che appunto Nintendo aveva lanciato il servizio Direct e Microsoft il suo Inside Xbox dedicato all’omonima piattaforma, consentendo così alla multinazionale nipponica di veicolare a suo modo le informazioni in un settore in cui i “rumors” e le anticipazioni sono all’ordine del giorno.

ARRIVA “STATE OF PLAY” PER PLAYSTATION

Stando a quanto annunciato sul blog ufficiale di PlayStation, la prima puntata della serie di State of Play andrà in onda il prossimo lunedì a partire dalle 9.00 (p.m. GMT), alle 22 ore italiana, e tra le proposte dell’esordio ci saranno alcuni filmati inediti del gameplay dei titoli in uscita, ovviamente i trailer più attesi e altre notizie riguardanti non solo il mondo della PS4 ma pure quello della consolle “sorella” VR. Per quanto riguarda i canali attraverso cui questo servizio in streaming sarà fruibile, ci si potrà sintonizzare non solo cui classici canali social di PlayStation quali Twitter, Facebook, Twitch e YouTube ma si potrà anche riguardare la puntata poco dopo la diretta in VOD (Video on Demand) per tutti coloro che se la fossero persa.

