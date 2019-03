Con l’arrivo di Android Q cambieranno diverse cose nei nostri smartphone a partire dal “Non disturbare” che diventerà una modalità personalizzabile. Lo sviluppo della nuova versione del sistema operativo realizzato da Google porterà a delle novità molto interessanti rispetto alla precedente versione cioè Android 9 Pie. Se quest’ultima si era soffermata sulla sicurezza e sulla fluidità del sistema, saranno diversi i cambiamenti della nuova versione. La principale novità di questa versione è legata alla possibilità dell’attivazione automatica che permetterà in base a un orario prescelto di rendere il nostro smartphone nella versione “non disturbare” in base alle nostre esigenze. Per esempio ci troviamo di fronte a un’imminente riunione, anche giorni prima potremo decidere di programmare la possibilità di non essere contattati in quella fascia oraria prestabilita. Una piccola novità che sicuramente sta facendo parlare molto il pubblico dell’hi-tech.

Android Q, “Non disturbare” modalità personalizzabile: ecco cosa cambia da 9 Pie

La novità sul “Non disturbare” come modalità personalizzabile per Android Q sembra una banalità eppure erano moltissimi quelli che da tempo la richiedevano. Al momento però non si sa molto su questa novità, tranne che l’utenza ha già dimostrato sui social network di aver gradito molto queste anticipazioni. Non sappiamo poi il momento in cui questa nuova release sarà rilasciata, sembra che comunque il tutto avverrà nell’arco di questo 2019. Le novità sicuramente non saranno finite qui, perché oltre alla personalizzazione della modalità “Non disturbare” ci saranno anche ulteriori situazioni interessanti. Man mano che ci avvicineremo all’uscita della stessa sarà interessante vedere come l’azienda deciderà di muoversi per aumentare anche l’hype di un pubblico come quello tecnologico sempre e comunque attento a prendere le novità al balzo per scoprire nuove e interessanti situazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA