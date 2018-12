Android Pie, aggiornamento per Samsung Galaxy/ Il calendario degli update per il 2019

Samsung Galaxy avrà una nuova configurazione nel 2019 grazie all’aggiornamento di Android Pie. La nota azienda sudcoreana ha deciso di rilanciare tutti i suoi modelli di punta, andando a pubblicare il calendario completo di tutti gli update. Gli sviluppatori stanno mettendo mano all’attesissimo aggiornamento con l’obiettivo di andare a migliorare il sistema operativo di Google con una nuova interfaccia One Ui. Si è così deciso di andare a testarlo per adattarlo a oltre venti dispositivi. La maggior parte di questi sono disponibili già al momento da noi con la possibilità anche di avere presto delle risposte in termini di qualità grazie proprio all’aggiornamento. Nonostante questo servirà un po’ di tempo per ché sono diverse le rifiniture che devono essere messe in pratica, soprattutto per rendere tutto adattabile al cento per cento. Ovviamente la Samsung ha deciso di dare la priorità ai prodotti di punta del suo catalogo partendo da Galaxy S9 e Note 9 per passare nel mese di marzo a Galaxy S8 e Note 8.

Android Pie, aggiornamento per Samsung Galaxy: tutte le date

Gli aggiornamento di Androide Pie non saranno riservati solo ai Samsung Galaxy di fascia alta, perché si passerà anche a quelli di media-alta. Sarà ad aprile infatti il momento di Galaxy Tab S4 che potrebbe dunque subire un grande colpo di scena, diventando uno dei prodotti su cui ci sarà maggiore attenzione tra quelli sotto il top di gamma. Ovviamente le date uscite ora potrebbero subire anche delle leggere variazioni, con la possibilità che ci siano delle differenze strada facendo. Si tratta di date, va ricordato, legate alle versione no brand, perché chi ha acquistato il dispositivo mobile tramite un operatore telefonico potrebbe essere costretto ad aspettare qualche settimana di più rispetto invece a chi ha preso il modello libero. Certo però si va a prefigurare un 2019 davvero molto interessante per tutti i proprietari di un Samsung o di chi ne comprerà uno.

Il calendario

S9 (gennaio)

S9+ (gennaio)

Note 9 (febbraio)

S8 (marzo)

S8+ (marzo)

Note 8 (marzo)

A8 2018 (aprile)

A8+ 2018 (aprile)

A7 2018 (aprile)

A9 2018 (aprile)

Tab S4 10.5 (aprile)

J4 (maggio)

J4+ (maggio)

J6 (maggio)

J6+ (maggio)

A8 Star (maggio)

J7 2017 (luglio)

J7 Duo (agosto)

Xcover4 (settembre)

J3 2017 (settembre)

Tab S3 9.7 (settembre)

Tab A 2017 (ottobre)

Tab Active 2 (ottobre)

Tab A 10.5 (ottobre)



