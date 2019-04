iPhone, dal 2020 smartphone solo OLED?/ Apple dice addio agli schermi LCD

E’ molto probabile che a partire dal 2020 la Apple doti tutti i suoi smartphone di pannelli Oled. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte dai colleghi di DigiTimes, a partire dal prossimo anno, la nuova generazione di telefoni della multinazionale di Cupertino, disporrà degli schermi “a luce propria”, che avranno tra l’altro delle dimensioni diverse rispetto a quelle usuali. Secondo quanto trapelato in Asia, indiscrezioni che per il momento non sembrano trovare troppe conferme, i nuovi telefoni saranno infatti dotati di display da 5.42, 6.06 e 6.67 pollici, misure mai viste prima negli schermi dei telefonini di casa Apple, tenendo conto che al momento l’XS, l’XR e l’XS Max vantano rispettivamente le dimensioni di 5.8, 6.1 e 6.5 pollici. Di conseguenza si tratterebbe di una riduzione della dimensione degli schermi, almeno per due modelli su tre, fra cui l’XR, che è al momento il flagship principale della stessa azienda californiana.

IPHONE, DAL 2020 SMARTPHONE SOLO OLED?

Ma DigiTimes è convinta delle sue indiscrezioni, e racconta che la Apple sarebbe già al lavoro per individuare i partner per produrre i nuovi display: oltre alla LG e alla Samsung, che già collaborano con l’azienda californiana per produrre gli schermi degli iPhone, non sono da escludere nuovi fornitori, a cominciare dalla BOE Technology. L’azienda sudcoreana resterà comunque la partner principale di Apple, visto che quest’ultima pare sia particolarmente interessata ai pannelli Y-Octad, che sono di qualità esagerata, e nel contempo più leggeri e meglio modellabili rispetto a tutti gli altri. Pare inoltre che nel 2020 i nuovi iPhone saranno anche più sottili rispetto ai modelli attuali, soprattutto quello più piccolo da schermo di 5.42 pollici. Ricordiamo che attualmente l’iPhone Xs e l’XS Max montano schermi con tecnologia OLED, mentre l’XR è dotato solo di display ad LCD, a cristalli liquidi. Come vi abbiamo già spiegato in precedenza, si tratta di semplici indiscrezioni da prendere con le pinze, e per avere info più certe bisognerà attendere l’evento Apple che si terrà a settembre.

