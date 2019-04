Fortnite World Cup: montepremi più alto di Wimbledon/ Al vincitore 3 mln di dollari

Chi vince la Fortnite World Cup, vince più soldi di quanti se ne porta a casa il tennista che primeggia a Wimbledon. E’ questo l’ultimo incredibile record del gioco firmato Epic Games, che non accenna a diminuire la propria popolarità in tutto il mondo, soprattutto quello anglosassone. In vista della prima edizione della Fortnite World Cup, organizzata per la prossima estate, ci sarà un montepremi di ben 30 milioni di dollari, una cifra mostruosa se si pensa che stiamo comunque parlando di un videogioco. Le sfide preliminari inizieranno fra poco, il prossimo 13 aprile, con la fase di qualificazione, mentre le finalissime si terranno nel magico scenario d New York fra il 26 e il 28 giugno prossimi. Il budget totale per l’intero torneo sarà di 40 milioni di euro, di cui 10 per le fasi di qualificazione e i restanti 30, come detto sopra, ai giocatori che si qualificheranno alle finalissime. Chi riuscirà ad alzare al cielo la grande coppa, potrà portarsi a casa un assegno da ben 3 milioni di dollari, un premio che come spiega Statista non si è mai aggiudicato nessun atleta in competizioni sportive singole.

FORTNITE WORLD CUP: MONTEPREMI PIÙ ALTO DI WIMBLEDON

Basti pensare che chi vince il prestigioso torneo inglese di Tennis si porta a casa 2.9 milioni di dollari, mentre ne intasca 2.5 chi primeggia nella leggendaria 500 Miglia di Indianapolis, storica corsa di auto. Ma del resto la Epic Games lo aveva già annunciato l’anno scorso, quando aveva spiegato di essere pronta a mettere in palio ben 100 milioni di dollari in premi nei tornei firmati 2019. Per capire il successo di questo gioco, basti pensare che lo scorso febbraio il noto dj e produttore mascherato, Marshmello, ha tenuto un concerto virtuale su Fortnite a cui hanno partecipato più di 10 milioni di euro.Gli utenti registrati sono invece quasi 200 milioni, con un picco massimo di 8.3 milioni di giocatori connessi nello stesso momento.

