Highsnob e Hu/ “Cazz* tatuato? È vero ma non sulle mani: guanti usati per…”

Highsnob e Hu, dopo la loro esperienza in coppia all’ultimo Festival di Sanremo con il brano “Abbi cura di te” sono stati ospiti nell’ultima puntata di Tonica, la trasmissione di Rai2 condotta da Andrea Delogu. I due artisti si sono esibiti proprio sulle note del brano sanremese per poi raccontarsi al cospetto della padrona di casa che li ha definiti, insieme, uno degli esperimenti musicali maggiormente riusciti dell’ultimo Festival di Amadeus.

La prima domanda si è concentrata proprio sui loro nomi particolari: quante volte sono pronunciati in modo sbagliato? “Relativamente poche”, ha confidato Highsnob al secolo Michele Matera. “Giusto gli accenti, ogni tanto”, gli ha fatto eco Hu, ovvero Federica Ferracuti. Ed a proposito della scelta del nome, il rapper ha confidato: “Pensavo che potesse attirare l’attenzione, è un po’ strano il mio…”. Quello di Federica, invece, “viene dalla cultura egizia, un viaggio lunghissimo ho fatto per chiamarmi così”.

Highsnob e Hu: la nascita di “Abbi cura di te”

Con Highsnob e Hu, Andrea Delogu ha ammesso di volersi togliere tutti i sassolini dalla scarpa e a tal proposito ha domandato quale sia la verità in merito alla storia di un presunto tatuaggio di Michele che però sarebbe costretto a coprire con i guanti: “Gira sta storia che mi sono tatuato un cazz*. E’ vero, ma non è sulla mano! C’è una ragione ma non è dato sapere perché mi copro le mani, comunque non è per via di questo tatuaggio qui”, ha spiegato.

In merito al pezzo di Sanremo, ha avuto una gestazione molto veloce. I due artisti hanno quindi spiegato come si sono incontrati. “Ci siamo conosciuti dopo che ho fatto Sanremo Giovani”, ha esordito Hu, “perché lui mi ha scritto e mi ha detto che se mi andava un giorno potevano trovarci e fare qualcosa insieme. Da lì ci siamo trovati a casa sua, abbiamo lavorato ad un’altra canzone”. Quel brano è stato momentaneamente parcheggiato ed entrambi hanno deciso di compiere il grande salto, riuscendoci. “La chiamata era inaspettata, ha fatto tutto la canzone, ha aperto le porte ed ha fatto tutto lei, noi abbiamo solo fatto la parte iniziale”, ha aggiunto Highsnob. Proprio lui ha scritto il brano “Abbi cura di te”, e non ha avuto alcuna paura a definirsi una persona molto fragile e tenera. A breve intanto uscirà il nuovo disco di Hu che potrebbe rappresentare una bella novità nel panorama musicale italiano.

