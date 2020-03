Higuain via dalla Juventus?/ Calciomercato: l’Athletic Bilbao punta al Pipita

Tema più che scottante per il calciomercato in casa della Juventus è certo la permanenza o meno a Vinovo di Gonzalo Higuain. Verso la sessione estiva di contrattazione infatti, siamo in un momento molto delicato per il futuro del Pipita. Il bomber argentino che a dicembre festeggerà i 33 anni, è in scadenza di contratto per il 2021, ma vista la carta d’identità, potrebbe anche abbandonare anzitempo la casacca bianconera. Di fatto il nome di Gonzalo Higuain, è ancor più che spendibile sulla piazza del calciomercato, è non è impossibile pensare che la società piemontese voglia approfittarne per fare cassa e portare alla corte di Sarri un bomber più giovane. In tal senso ecco che arrivano voci di calciomercato dalla Spagna, per cui Higuain andrebbe via dalla Juventus già nella finestra di giugno, magari attirato dalle sirene dell’Athletic Bilbao. Il club spagnolo infatti avrebbe messo nel mirino lo stesso argentino, non solo però per il suo talento, ma anche per le sue origini basche: secondo Marca al club non dispiacerebbe dunque anche con il Pipita dare seguito alla tradizione di acquistare e fare crescere nel vivaio giocatori di questa regione della Spagna.

HIGUAIN VIA DALLA JUVENTUS? SUL TAVOLO ACHE IL RINNOVO DI CONTRATTO

Ma per il Pipita non c’è solo la prospettiva di un’immediata partenza, magari verso la Spagna. Stando infatti alle ultime indiscrezioni raccolte dal quotidiano Tutto sport, per il bomber argentino pure vi sarebbe l’opzione di un rinnovo di contratto, sia pure limitato, vista l’eta. Pare quindi che nei prossimi giorni (quando però a Vinovo terminerà la quarantena ovviamente) sia previsto un incontro tra la dirigenza e l’entourage del stesso giocatore bianconero, per discutere quindi delle possibili opzioni per il futuro. Difficile però al momento immaginare la posizione dell’argentino, che certo si è sempre trovato molto bene con i colori della Juventus e sotto la direzione di Sarri. Staremo a vedere.

