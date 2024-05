Hilo, chi è il figlio di Max Pezzali/ “Va per i 16 anni. A volte finge che non sia il padre”

Chi è Hilo, il figlio di Max Pezzali

Hilo è il figlio di Max Pezzali che, grazie al figlio e alla moglie, ha dato nuova luce alla sua vita. Hilo è nato dal matrimonio con Martina Marinucci durato dal 2005 al 2013 e, attualmente, è l’unico figlio del cantautore che, dopo la fine del primo matrimonio, si è risposato con Debora Pelamatti. Tra Max Pezzali e il figlio Hilo c’è un rapporto davvero splendido e, pur essendo molto discreto e riservato, Pezzali parla spesso del figlio Hilo nelle varie interviste rilasciate.

«Non do per scontato che mio figlio debba essermi simpatico. Invece adesso ho scoperto che abbiamo molte cose in comune, ora che ha 14 anni siamo quasi coetanei (Max Pezzali ha 55 anni), perché lui cresce e io regredisco. Facciamo le stesse battute, abbiamo un linguaggio tutto nostro», ha raccontato Pezzali in un’intervista rilasciata ai microfoni di Sette nel 2013.

Max Pezzali e il rapporto con il figlio Hilo

Tra Max Pezzali e il figlio Hilo, ormai verso i 16 anni, il rapporto, con il tempo, è cambiato. Oggi, oltre ad essere padre e figlio, hanno anche un rapporto amichevole anche se, in alcuni casi, Hilo finge di non essere suo figlio che, ultimamente, ha cominciato ad apprezzare la sua musica. “Non lo ammetterà mai, però una volta mi ha detto “Oh comunque ha funzionato la playlist con le tue canzoni”. Certe volte fa finta di non essere mio figlio, però a volte c’è il momento in cui devi giocare tutte le ultime risorse, quindi va bene anche dire che è mio figlio“, ha detto Pezzali in un’intervista rilasciata a Radio Deejay.

