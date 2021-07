Hincapié al Napoli?/ Calciomercato news, il difensore è a un passo dagli azzurri

dCALCIOMERCATO NEWS, HINCAPIE’ AL NAPOLI PER LA DIFESA

Negli ultimi giorni di questo frenetico calciomercato estivo si sta parlando molto della possibilità di vedere Piero Hincapié al Napoli. Difensore centrale ecuadoriano classe 2002, Hincapié è di proprietà dell’Atletico Talleres con cui il contratto scadrà il 31 dicembre del 2025 stando alle ultime indiscrezioni provenienti da diversi organi di informazione sarebbe ormai vicinissimo agli azzurri che lo avrebbero messo nel mirino anche con l’intenzione di rimpiazzare Maksimovic, rimasto svincolato a fine giugno nonostante la voglia dell’ex Torino di continuare la sua avventura con i partenopei. Intanto il Napoli continua a trattenere Luperto e vorrebbe capire quale sarà il futuro di Kalidou Koulibaly, per il quale De Laurentiis e Giuntoli potrebbero ascoltare eventuali offerte importanti provenienti dalla Premier League solo nel caso in cui queste si aggirassero intorno ai 70 milioni di euro. Il tecnico Spalletti sta provando ad organizzare la sua nuova squadra per la stagione e Koulibaly resta un elemento altamente difficile da sostituire nell’immediato con un elemento di pari valore.

Le chances di vedere Hincapié al Napoli dovrebbero dunque aumentare con il passare dei giorni. Nell’annata calcistica 2021 Hincapié ha sin qui collezionato 19 presenze complessive tra Copa de la Liga e Copa Sudamericana. Quello dell’ecuadoriano è l’ultimo nome accostato con insistenza al Napoli per la difesa ma non tramonta nemmeno la pista che porterebbe a Senesi del Feyenoord.

