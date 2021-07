CALCIOMERCATO NAPOLI/ Venezia su Luperto ed Ounas, Riso parla di Petagna

CALCIOMERCATO NAPOLI, VENEZIA SU LUPERTO ED OUNAS

Oltre ai rinnovi difficili ed eventuali innesti in entrata, in questa sessione di calciomercato estivo il Napoli sta ragionando anche in merito ad alcune partenze. Nell’elenco dei calciatori più chiacchierati in questo senso figura senza dubbio il nome di Sebastiano Luperto, finito nel mirino del Venezia come confermato dallo stesso direttore sportivo Mattia Collauto a Radio Kiss Kiss. Il dirigente dei lagunari ha svelato inoltre di tenere d’occhio con la sua società anche un altro elemento del club azzurro, ovvero Adam Ounas: “Luperto è un calciatore che ci farebbe comodo: ancora non ha espresso al massimo il proprio potenziale e da noi potrebbe farlo. Ma c’è concorrenza, il calciatore non piace solo a noi ma lo seguiamo con grandissima attenzione. Ounas è un altro calciatore che seguiamo con grande interesse, anche nell’ultima stagione con il Crotone ha mostrato grandi qualità ed inventiva. Non sarà facile ma è un talento ed i talenti piacciono.”

CALCIOMERCATO NAPOLI, RISO PARLA DI PETAGNA

In casa Napoli bisogna stare sempre molto attenti agli assalti degli altri grandi club ai campioni dell’organico partenopeo durante le varie finestre di calciomercato. In questi giorni infatti i rumors rivelano l’interesse dell’Inter nei confronti di Andrea Petagna, giocatore che sta facendo bene presso il ritiro precampionato e che ha già spiegato di essere molto soddisfatto di poter essere allenato dal nuovo allenatore azzurro Luciano Spalletti. Tuttavia, recentemente è emerse l’indiscrezione riguardante appunto l’intenzione dei nerazzurri di cercare un nuovo attaccante da alternare a Romelu Lukaku nel corso della stagione ed il nome di Petagna pare essere quello più indicato per svolgere questo compito. Interpellato accompagnando Gollini in areoporto per firmare con il Tottenham, l’agente Beppe Riso ha commentato queste voci su Petagna spiegando: “Dovete chiedere ad Ausilio ma secondo me non ve lo dice. E comunque il Napoli non vuole privarsi di Petagna, con Spalletti sta bene.” Ricordiamo infine che Petagna piace pure al Torino nel caso in cui dovesse cedere Belotti alla Roma.

