Hindenburg/ Su Rete 4 il film con George C.Scott e Anne Bancroft

Hindenburg, film di Rete 4 ambientato nel Terzo Reich

Hindenburg sarà trasmesso oggi, 16 gennaio 2022, dalle ore 14,35 su Rete 4. Nel cast protagonista ne ruolo del Col. Franz Ritter troviamo l’attore George C. Scott, intramontabile come tanti film nei quali ha prestato il suo volto.

Tra questi citiamo ‘Patton, generale d’acciaio’, per il quale ha vinto l’Oscar come Miglior attore protagonista, ‘Il dottor Stranamore – Ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba uno dei primi successi di Stanley Kubrick alla regia. Al fianco di Scott la bellissima, meglio ancora, divina Anne Bancroft, attrice che ha rappresentato le donne nel cinema con grande maestria, da ricordare soprattutto per alcune pellicole come ‘Anna dei miracoli’.

Hindenburg, la trama del film: in piena espansione del Terzo Reich

In Hindenburg siamo nel 1937, in piena epopea espansionistica da parte del Terzo Reich governato dal Fuhrer Adolf Hitler. Il grande dittatore tedesco si trova nella condizione di voler avere l’assoluto controllo tecnologico, e in quegli anni il cielo rappresentava l’ascesa massima non solo nei reparti aeronautici classici, ma in tutti i velivoli che decretavano il predominio in aria; tra questi i dirigibili.

Questi velivoli però funzionano ad elio, che in seguito all’embargo stabilito dai paesi che già combattevano il nazismo, imitavano l’importazione in Germania di questo raro gas volatile. Hitler decide quindi per l’idrogeno, simile ma estremamente infiammabile e l’Hindeburg, diretto a New York, è proprio al centro della vicenda del nostro avvincente film.

Video, il trailer del film “Hindenburg”

