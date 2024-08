Hiromi Rollin, chi è la nuova fidanzata di Alain Delon

Nella vita del celebre attore scomparso nelle scorse ore da tempo era entrata la nuova fidanzata Hiromi Rollin, che dopo sei anni di servizio come badante di Alain Delon era diventata anche la sua compagna, ma è poi stata allontanata per volere dei figli Anthony, Anouchka e Fabien che avevano accusato la donna di circonvenzione di incapace, sequestro e maltrattamento di animale, da quel momento in poi non si è più data pace e ha raccontato l’accaduto in una intervista concessa al magazine Chi, ammettendo la sua nostalgia di Alain Delon: “Mi manca e so che anche io manco a lui. Si starà chiedendo dove sono finita, perché sono andata via, senza di me morirà” disse lanciando l’allarme.

I figli di Alain Delon allontanano Hiromi Rollin con un inganno da casa del padre, impedendole poi di fare ritorno presso l’abitazione, una situazione che si è trascinata per mesi e ha portato a ripetuti sfoghi da parte dell’artista. Soltanto qualche giorno prima dell’accaduto, la fidanzata di Alain Delon aveva raccontato di aver accompagnato l’attore in Svizzera per una visita, dopo essere stata uscire di casa con l’inganno però la donna non riuscì a rivedere il compagno.

Alain Delon e il rapporto con la fidanzata Hiromi Rollin: “Mi avevano rubato la vita”

Nel corso di una intervista concessa tra le magazine del settimanale Chi, Alain Delon raccontò dettagli e retroscena riguardo all’allontanamento da casa dell’attore, con i poliziotti che le impedirono di fare rientro nell’abitazione, e sarebbe successo anche di più come confessato dalla badante della compianta star.

Secondo la versione di Hiromi Rollin nel tentativo di tornare in casa di Alain Delon sarebbe stata anche molestata da una guardia e poi trasportata “Una volta dimessa dall’ospedale mi rifugiai da alcuni amici, era una situazione surreale, non avevo più niente, avevano appena rubato la mia vita”

