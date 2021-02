“Ho fatto s*sso con il tuo ragazzo”/ Madre ruba partner alla figlia durante lockdown

Ha davvero dell’incredibile quanto accaduto durante il lockdown a Stow-on-the-Wold, nel Glouchestershire, area situata nella porzione sud-occidentale dell’Inghilterra. La notizia, riportata sulle colonne del “Sun”, è quella di un tradimento in famiglia, con Georgina Aldridge (44 anni), madre di Jess (24), che ha ammesso di avere ceduto alla corte serrata fattale da Ryan Shelton, fidanzato della giovane e padre del loro bambino, e di avere avuto rapporti sessuali insieme a quello che può essere definito, senza troppi giri di parole, suo genero.

Georgina, peraltro, era felicemente sposata da due lustri con il 56enne Eric, di dodici anni più grande di lei. I quattro avevano deciso di vivere tutti insieme nella casa della madre di Jess per dare vita, di fatto, a una “bolla Covid” e proprio quella convivenza forzata, fatta di continui contatti fra i componenti del nucleo familiare, ha fatto sì che la storia fra Georgina e Ryan prendesse definitivamente piede, nonostante l’iniziale ritrosia della donna, come lei stessa avrebbe confessato alla sua primogenita, stando a quanto si legge sui tabloid provenienti dal Regno Unito.

MADRE FA S*SSO CON IL FIDANZATO DELLA FIGLIA

In particolare, stando a quanto riferito al “Sun”, il rapporto tra madre e figlia sarebbe ora irrimediabilmente incrinato, con la 44enne che avrebbe inviato alcuni messaggi sullo smartphone della giovane per provare a giustificare l’accaduto, dicendo in particolare che Ryan, il compagno di Jess, la corteggiava ormai da tre anni, ma lei aveva sempre resistito, finendo però per cedere e per lasciarsi andare alla passione con lui. La reazione della figlia di Georgina è stata davvero molto dura nei confronti della mamma: “Ciò che è successo è a dire poco orribile. Questa non è la prima volta che Ryan mi tradisce, mi fa ridere che mia madre creda di avere con lui un legame speciale”. Ryan, dunque, non sarebbe propriamente fedele di natura, ma sulle colonne del “Mail Online” ha voluto rivelare al mondo intero ciò che prova nel suo cuore per la mamma della madre di suo figlio: “Amo Georgina e francamente non mi interessa sapere cosa pensa la gente”. Si è invece detto “devastato” Eric, il marito di Georgina.



