Hoara Borselli/ “Ballando mi ha risvegliato la passione per la danza, io in cucina..”

Tanti gli ospiti intervistati questa mattina dal programma di Rai Uno, C’è Tempo Per, fra cui anche l’attrice e conduttrice Hoara Borselli. Una carriera a 360 gradi quella dell’artista viareggina classe 1976, inizia in tenera età, precisamente nel 1992, come modella e fotomodella. Dopo aver partecipato ad alcuni concorsi con importanti piazzamenti, nel 1995 è arrivato il debutto sul grande schermo nel film “Per favore, strozzate la cicogna” di Luciano Crovato. Ma è nel 1997 che ottiene una grande visibilità grazie alla recitazione in “Panarea”, film cult del 1997. Sempre in quell’anno inizia a lavorare nel piccolo schermo, “presa” da Paolo Bonolis come valletta per il programma Il gatto e la volpe su Canale 5. In seguito ha recitato in numerose soap opere televisive, come ad esempio Un posto al sole su Rai Tre, quindi CentoVetrine su Canale 5, e ancora, Un medico in famiglia, Provaci ancora prof e molti altri ancora.

HOARA BORSELLI, L’AMORE CON ZENGA E LA VITTORIA DI BALLANDO

La Borselli è divenuta famosa anche per la sua relazione durata diversi anni con l’ex portiere dell’Inter e della nazionale italiana, attualmente allenatore in cerca di squadra, Walter Zenga. Durante la puntata dell’ottobre dell’anno scorso di “Vieni da me”, la Borselli aveva parlato proprio del suo rapporto: “È stata una grande storia. È stato un colpo di fulmine immediato e lui disse che non voleva relazioni parallele. Tre anni e mezzo li abbiamo vissuti negli Stati Uniti, abbiamo girato e fatto una vita bellissima. Lui è una persona generosissima, sotto tutti i punti di vista. Mi ha trattata come una regina”. Oggi a C’è Tempo Per l’argomento centrale della discussione era la cucina, e Hoara ha spiegato: “Io brava? Devo dire di no, me la cavo dai…”. Si parla quindi della sua vecchia esperienza a Ballando con le stelle, vinta proprio dalla Borselli: “Ero una perfetta sconosciuta e invece… Questo fa parte del mio carattere, mi dai un impegno e io ci metto anima e corpo. Il ballo è una passione che è rimasta, Ballando ha tirato fuori qualcosa di me che è rimasta dentro, è una passione che non svolgo più in maniera…”.



