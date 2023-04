Hoara Borselli derubata a Roma/ Scippo in centro: “Mi hanno portato via la borsa”

Incidente per Hoara Borselli, vittima di uno spiacevole episodio a Roma: l’attrice ed ex modella è stata derubata proprio nella Capitale, in pieno giorno, e ai social ha affidato uno sfogo personale. “Spero possa essere utile a voi e che quindi magari non vi capiti la stessa cosa. Intorno alle 14 sono stata vittima di scippo con strappo. Stavo camminando a Roma, in pieno giorno e in una zona estremamente trafficata” ha raccontato la giornalista di Libero.

Proprio mentre camminava, in una zona frequentata, la Borselli è stata avvicinata da una persona a bordo di uno scooter: “Prima mi è stato dato un colpo molto forte, poi ho sentito uno strappo e mi hanno portato via la borsa. Questo per dirvi che, anche se vi trovate in posti con molte persone e nelle ore di giorno, dovete sempre stare accorti. Tenete la borsa interna, mai esterna: io purtroppo ce l’avevo esterna. Occhi bene aperti e mi auguro che a voi non capiti”.

Hoara Borselli derubata a Roma: il racconto sui social

“Camminavo fra la folla, ho sentito una botta alla spalla e la mia borsa non c’era più” ha rivelato su Instagram Hoara Borselli. “È stato come in un film, una durata pochi secondi. Camminavo fra la folla, ho sentito una botta alla spalla e la mia borsa non c’era più. Avevo pensato che qualcuno mi avesse urtato per sbaglio, ma quando mi sono voltata ho visto un uomo su uno scooter che scappava con la mia borsa”.

E ancora, nel video postato proprio sui canali social, l’attrice ha proseguito: “Vivo a Roma da 13 anni e non mi era mai capitato, ma nella Capitale e a Milano c’è un serio problema di sicurezza, un senso di impunità generale che spinge i delinquenti a commettere reati”. Erano le 14 di ieri, 20 aprile, quando l’attrice è stata derubata all’incrocio fra via di Ripetta e via del Corso. A sottrarle la borsa, proprio un uomo a bordo di uno scooter.

