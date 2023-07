Hoara Borselli/ “Scippata a Roma in centro: borseggiatrici tranquille, sapevano dell’impunità”

Hoara Borselli è stata ospite stamane in collegamento del programma di Canale 5, Morning News. Si parlava dei numerosi casi di borseggiatrici in numerose città d’Italia, a cominciare da Milano, Roma e Venezia ed Hoara Borselli è tornata sulla sua esperienza personale, derubata in pieno centro a Roma lo scorso mese di aprile. Ricordando quella vicenda ha raccontato: “Io sono stata borseggiata in pieno centro a Roma, erano le due del pomeriggio, un borseggio con strappo in mezzo alle persone”.

Hoara Borselli derubata a Roma/ Scippo in centro: "Mi hanno portato via la borsa"

Hoara Borselli rimase stupita in quell’occasione dalla tranquillità con cui le ladre agirono, sottraendole la borsa: “La tranquillità con cui hanno agito e la forte presenza delle forze dell’ordine sul territorio – ha continuato in diretta tv sul quinto canale – mi hanno fatto pensare che la discriminante era l’impunibilità: sapevano che dopo essere fermate sarebbero state fuori nel giro di dieci minuti, ed è qui che bisogna agire, in questo vuoto normativo”. Hoara Borselli era stata scippata lo scorso 20 aprile in pieno centro storico della capitale, precisamente in via di Ripetta all’angolo in via del Corso.

HOARA BORSELLI: “BEN VENGANO COLORO CHE FILMANO LE BORSEGGIATRICI”

Nell’occasione l’opinionista aveva pubblicato un video sulla sua pagina Instagram per denunciare l’accaduto e mettere in guardia le altre persone: “State attenti anche se camminate in vie trafficate e in pieno giorno, tenete la borsa interna, mai esterna, e occhi bene aperti”. L’episodio era avvenuto poco prima delle ore 14:00, in pieno giorno, alla luce del sole.

Hoara Borselli, parlando stamane a Morning News, si è detta d’accordo sul filmare le borseggiatrici: “Ben venga che intervengano persone che grazie ai loro video possano mettere in allerta le altre persone, trovo nobilissimo il lavoro di questi ragazzi e trovo invece desolante che una parte di opinione pubblica di fronte al fatto che i ragazzi filmassero le borseggiatrice hanno detto che bisognava tutelare la loro privacy, noi dobbiamo tutelare i derubati”.

