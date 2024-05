Holden e Sarah, flirt segreto ad Amici 2024?/ Un nuovo gesto di lui accende il gossip!

Holden e Sarah hanno davvero una storia d’amore segreta ad Amici 2024? Un gesto di lui scatena il gossip

Si accende il gossip d’amore sul conto di due tra i finalisti promossi alla finale di Amici 2024Holden e Sarah Toscano. Un gesto particolare del cantautore romano verso la rivale, nel corso del daytime di Amici datato 14 maggio 2024, non passa inosservato. Tanto da accendere nei fan il sospetto che tra Holden e Sarah Toscano sia in corso un flirt top secret, mai ufficializzato almeno non da parte dei diretti interessati pubblicamente.

L’occasione che dà vita al sospetto é un’intervista doppia che vede protagonisti Holden e Mida, chiamati a rispondere ad alcune domande più o meno personali da un autore di Amici 2024. In replica ai quesiti, quindi Holden spiega di chiamarsi Joseph Carta all’anagrafe e di avere 24 anni. Poi, chiamato a canticchiare un pezzo di sua preferenza tra quelli proposti dai rivali cantanti, prima di intonare Mammamí di Petit, Holden canta visibilmente sibillino “Sexy magica” di Sarah Toscano. Un gesto che, seppur piccolo, va ad alimentare le già pressanti voci di un flirt segreto tra i due cantanti. D’altronde c’è chi, nelle ultime puntate del daytime, ha notato sguardi di complicità che Holden e Sarah si sarebbero spesso rivolti ma che non sono sfuggiti ai fan più attenti.

Anche Dustin Taylor si racconta in vista della finale di Amici 2024

Tra gli altri finalisti il rinnovato daytime di Amici 2024 dedica uno spazio anche a Dustin Taylor, che in replica ai quesiti della produzione si descrive come un ragazzo coraggioso proveniente dall’Australia. Ammiccando ai telespettatori, sulla scia dell’auspicio dei fan che lei possa vincere non solo la danza manca il talent show come vincitore finale dopo un triste passato segnato dell’anoressia tra i DCA più pericolosi, Marisol Castellanos ricorda invece di essersi innamorata della danza come uno sport che rappresenta da sempre un modo per esprimersi.











