Holden innamorato di Sarah Toscano? Lui: “Abbiamo un bellissimo rapporto”/ “Il ‘tifo’ per la coppia…”

La puntata domenica di Verissimo è stata tutta dedicata alla splendida stagione di Amici 2024, conclusasi con la vittoria di Sarah Toscano per la categoria di canto e Marisol Castellanos per la danza. Tra i tanti giovani che abbiamo visto primeggiare in questi mesi c’è anche Holden che, nello studio di Silvia Toffanin, si è raccontato con ancora viva l’emozione per quanto vissuto nel talent durante il percorso.

“Se speravo qualcosa di più? No, sono contento: alla fine l’obiettivo era riuscire a divertirsi, farsi conoscere e imparare tanto. E’ stata comunque una sfida enorme e io sono contentissimo di come è andata”. Inizia così l’intervista di Holden a Verissimo, che poi aggiunge: “Ci sono stati dei piccoli intoppi ma penso di aver imparato più dagli errori che dalle cose che sono andate bene; è stato quello il passaggio fondamentale che mi ha permesso di crescere. L’irrequietudine? E’ una parte del mio carattere su cui devo lavorare, mentre la timidezza fa parte di me…”.

Holden e il rapporto con Sarah Toscano dopo Amici 2024: “C’è grande rispetto reciproco…”

Silvia Toffanin ha poi tentato di indagare anche sul fronte sentimentale ma, per buona pace di chi sperava in una liason con Sarah Toscano, Holden ha confermato come il loro rapporto sia di semplice amicizia. “L’amore? Per ora non c’è nessuna storia, sto da solo e mi sto concentrando sul mio percorso. La dedica a Sara? Ci tenevo a ringraziare le persone che mi hanno supportato, abbiamo un bellissimo rapporto d’amicizia. Ho visto che molti tifano per la ‘coppia’, ma noi siamo assolutamente amici e c’è grande rispetto reciproco. Sono molto felice per la sua vittoria perché ha fatto dei progressi davvero importanti”.











