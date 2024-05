Perché Holden ha lasciato Amici 2024?/ La dura crisi durante il serale, poi il ritorno nella scuola

Perché Holden ha abbandonato il serale di Amici 23

Amici 23 non è stata un’edizione prima di imprevisti e colpi di scena. Sarà sicuramente ricordata anche per i momenti difficili affrontati da alcuni allievi, come Mew e Holden. Quest’ultimo, all’inizio del serale, ha improvvisamente deciso di abbandonare il talent, il tutto dopo essere finito nel mirino del suo coach Rudy Zerbi per aver mancato le prove del duetto con Petit. Da lì uno scontro con il suo coach e la successiva decisione di andare via.

“Il 90% delle volte in cui gli altri fanno le cose sparisco perché sto male, sono in panico, sono a un passo dal piangere ogni volta che succedono queste cose. – è stato lo sfogo di Holden, che ha dunque ammesso di avere problemi personali – Sono in una condizione molto difficile. Ho chiesto al mio psicologo di vederci prima, mi ha spostato a dopo. Sto male, questo è il motivo per cui non sono andato da Petit, ero qui a occuparmi del video clip che sarebbe uscito oggi. Sono stanco che l’essere arrivato oltre il mio limite possibile venga scambiato con non voglia di fare. Io ho fatto più di tutto. Non era nella mia possibilità in quel momento essere a lezione. Fine.”

Amici 23, Holden e la richiesta di tornare in gara al serale

Holden ha quindi abbandonato Amici 23 ma pochi giorni dopo ha chiesto di poter tornare in gara. “Ho avuto modo di pensare. Mi ha spaventato il pensiero di aver mollato tutto, anche la squadra. – ha detto l’allievo di Rudy Zerbi, per poi aggiungere – Mi sono sentito come se vi avessi voltato le spalle, La mia condizione in questi giorni non è tanto migliorata, continua a essere una sfida nella sfida. Poi mi sono detto che in realtà è giusto provarci, non voglio mollare sette mesi di lavoro. Il mio pensiero è rientrare e mettercela tutta.” Così ha fatto ritorno nella scuola, concludendo il suo percorso al serale di Amici 23.











