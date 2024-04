Holden riscrive “Mediterranea” di Irama al serale di Amici 2024/ La dedica a Francesca Tocca spiazza tutti!

Amici 2024, Holden sorprende con Francesca Tocca

Holden é uno dei grandi protagonisti nel content della quarta puntata del serale di Amici 2024, insieme a Francesca Tocca e Mida. Chiamato al guanto di canto voluto dalla maestra avversa Lorella Cuccarini (che é al centro della polemica di Luca Jurman) in una cover a prova di staging e con la collaborazione della ballerina professionista nel cast di Amici 2024, Holden appare intimidito. Questo per effetto della presenza scenica della sexy ballerina Francesca Tocca, come risaputo sposata con l’insegnante di ballo in corsa al talent show di Amici, Raimondo Todaro. Il guanto a prova di staging contro Mida, per Holden, si rivela essere una performance “hot”, tra gesti di spiccata complicità e vicinanza fisica con protagonisti il cantante allievo di Rudy Zerbi e la Tocca.

Tanto che, nonostante Holden risulti perdente alle votazioni di giudici al guanto contro Mida, il primo batte il secondo per interazioni social della prova. Complice la rivisitazione che vede Holden riscrivere il brano originale “Mediterranea” di Irama nella sua cover esibita ad Amici 2024.

Tra le reazioni a caldo al sexy guanto di Amici, spicca Raimondo Todaro!

“Francesca Tocca non ti merito”, canta Holden reinventando il tormentone dell’ex Amici e parlando alla sexy dancer a distanza ravvicinata, in favore di camera per l’esultanza dell’occhio pubblico amante del gossip. E, intanto, virale si fa via social anche la reazione di Raimondo Todaro, che alla dedica di Holden destinata alla moglie reagisce piuttosto divertito con un sorriso sibillino.

Holden si esibisce con Francesca Tocca in una coreografia e le dedica la canzone: “Francesca non ti merito” | Video Witty Tv

Guanto di sfida ad Amici 23. Holden si esibisce con Francesca Tocca in una coreografia cantando una canzone di Irama che cambia leggermente per dirle: “Francesca non ti merito”. Tutto mentre Raimondo guarda e ride. Video Witty Tv

Canale 5

