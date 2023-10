Holy Fancisco, il look prima di Amici 23 stupisce/ Foto prima e dopo, il web: “Irriconoscibile”

Holy Fancisco, prima della partecipazione ad Amici 23 c’è stato X Factor (e con un look totalmente diverso)

Tra i concorrenti più discussi di Amici 23 c’è Holy Francisco, nome d’arte di Francesco Farnera. 18enne originario di Gela, Francisco è stato scelto da Anna Pettinelli, che ha ritrovato in lui un’ottima penna e tanta freschezza sul palco e nel suono. Pare tuttavia che l’unica a pensarla in questo modo sia proprio la speaker, visto che né Lorella né Rudy Zerbi in modo particolare si sono espressi positivamente sulle sue doti artistiche.

Proprio per i dubbi sul ragazzo, Zerbi ha voluto assegnargli più di un compito in queste settimane, dandogli la possibilità di fargli cambiare idea. In uno degli ultimi daytime andati in onda su Canale 5, Zerbi ha tirato fuori la partecipazione di Holy Francisco ad un altro celebre talent musicale: X Factor.

Holy Fancisco, look stravolto dopo X Factor

Pochi sono i telespettatori che si ricordavano di lui per la partecipazione all’altro talent, motivo per il quale tanti sono andati a spulciare quelle immagini risalenti allo scorso anno, stentando quasi a riconoscere Holy Francisco. Il look è infatti totalmente differente: a X Factor l’attuale allievo di Amici porta lunghi capelli mossi del suo colore naturale, castano, un completo blu con tanto di giacca, nulla a che vedere con lo stile punk che ha portato sul palco di Canale 5. Capelli rossi, bermuda e canotte sono ora il suo segno distintivo, un bel cambiamento fatto nel corso di circa un anno, tanto che qualcuno sul web l’ha definito “irriconoscibile”.

