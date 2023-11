Holy Francisco eliminato ad Amici 23/ Ancora ultimo: Anna Pettinelli sotto accusa, Rudy Zerbi furioso

Holy Francisco eliminato ad Amici 23: cos’è successo nella nuova registrazione

Anna Pettinelli lo aveva annunciato: se Holy Francisco fosse arrivato ultimo ancora una volta in puntata sarebbe stato eliminato da Amici 23. Così è stato. Le anticipazioni della registrazione del 30 novembre di Amici 2023 ci svelano che nella puntata di domenica 3 dicembre Holy lascerà definitivamente la scuola. Stando a quanto riporta SuperguidaTv, l‘allievo di Anna Pettinelli si è ritrovato ancora una volta ultimo nella gara di canto giudicata da Nek e Beppe Vessicchio.

Holy si è esibito sulle note di La canzone dell’amore perduto di De André e il voto ottenuto è stato quello più basso. Anna ha dunque mantenuto la sua promessa, dicendo addio all’allievo. Ora però la coach rischia di perdere anche un altro allievo: Ayle è arrivato penultimo e, vista l’eliminazione di Holy, è di fatto lui ultimo classificato e dunque in sfida la prossima settimana.

Lite tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi per Holy Francisco

La gestione di Holy Francisco e la sua eliminazione ha poi scatenato in studio un’accesa lite tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Zerbi ha sostenuto che la collega non abbia gestito bene il suo allievo e non lo abbia aiutato realmente Holy a scegliere una canzone adatta a lui, soprattutto in una puntata in cui rischiava il tutto per tutto. In poche parole, Anna non avrebbe seguito e sostenuto Holy al fine di evitare che arrivasse all’ultimo posto. Una lite che si è poi spostata anche su Matthew che ha cambiato squadra: da quella di Rudy e passato proprio a quella di Anna Pettinelli.











