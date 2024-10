Prima lite tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli ad Amici 2024: cos’è successo durante la sfida di canto

Con la classe di Amici 2024 ormai formata, è tempo per gli allievi di questa nuova edizioni di mettersi alla prova al centro dello studio di Canale 5. Nel corso della registrazione della puntata di domenica 6 ottobre, c’è stata la prima gara tra ballerini e cantanti e, di conseguenza, la prima classifica. A giudicare i cantanti, come svelano le anticipazioni di SuperguidaTv, è stato Gigi D’Alessio, e proprio lui è stato poi al centro di un diverbio nato con Rudy Zerbi su uno degli allievi.

Classifica cantanti Amici 2024: chi è arrivato primo e chi ultimo nella sfida?/ Gigi D'Alessio critica Diego

Lo storico prof di Amici 24 non ha mai fatto mistero del non cercare, negli allievi, tanto il bel canto quando la modernità e l’interpretazione, cosa che, a quanto pare, non riesce proprio a vedere in Nicolò. Quest’ultimo è entrato nella squadra di Anna Pettinelli e, alla fine della prima gara di Amici 2024, si è anche classificato al primo posto.

Amici 2024, Vybes scoppia a piangere vedendo la mamma: "Non sento di meritarlo"/ "Ho il ciondolo di nonna"

Gigi D’Alessio ‘contro’ Zerbi per Nicolò ad Amici 24

Nonostante i complimenti di Gigi D’Alessio che, come detto, lo ha premiato col voto più alto della puntata, Rudy Zerbi ha criticato l’allievo, trovando scarsa la sua interpretazione del brano. La critica ha scatenato la reazione di Anna Pettinelli che ha inevitabilmente dato il via alla prima lite dell’anno tra Zerbi e Pettinelli. Se, infatti, quest’ultima trova il suo allievo molto dotato sia dal punto di vista vocale che emotivo, Rudy ha trovato mancate la performance soprattutto per l’emozione. Nella discussione tra i due professori, come sempre opposti nelle loro opinioni, si è intromesso Gigi D’Alessio, che si è detto totalmente in disaccordo con Zerbi. Il prof si è insomma trovato in minoranza di fronte all’opinione di altri due professionisti della musica. Nicolò, in tutto questo, dimostra di essere un talento molto promettente per Amici 2024.