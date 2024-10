Gabriele Baio ha deciso di abbandonare la scuola di Amici 2024, dopo una serie di riflessioni maturate durante la prima settimana. Il ragazzo, appartenente alla categoria ballo, ha dichiarato di non sentirsi più a suo agio nel talent di Maria De Filippi, di avere sempre lo stomaco distrutto e di essersi sentito male per tutto il tempo. Il caos è iniziato dall’inizio, dopo un ingresso tutt’altro che semplice: Gabriele Baio è stato contattato dall’insegnante Alessandra Celentano, che tramite una lettera gli ha affidato un compito importante, quello di ricreare una coreografia piuttosto difficile.

Da quel momento Gabriele Baio è crollato, confidandosi con i colleghi e dicendo di sentirsi in colpa per quanto sta provando ad Amici 2024, un traguardo che ha raggiunto dopo averlo sognato per tutta la vita. Ma perchè Gabriele Baio ha lasciato Amici 2024? Sui social corrono le opinioni più disparate, tra chi dice che il giovane si è spaventato per la mole di lavoro proposta dagli insegnanti, e chi invece ha pensato alla cosiddetta “Sindrome dell’impostore“, che non ha colpito solo lui ma anche Vybes, il cantante. Di cosa si tratta? Di un senso di colpa di chi pensa di non essersi meritato una vittoria o una posizione particolare, in questo caso un posto nel talent di Amici 2024 di Maria de Filippi.

Gabriele Baio lascia amici 2024: lo screzio con Deborah Lettieri e la paura di non essere nel posto giusto

Ebbene sì, molti dei giovani concorrenti di Amici 2024 sono stati colpiti dalla Sindrome dell’impostore, non ritenendosi meritevoli di essere entrati nella scuola. Alcuni si sentono in colpa, pensando di aver rubato il posto a qualcuno migliore di loro, altri non credono di essere in grado di farcela, come Gabriele Baio, che si è anche confidato con Deborah Lettieri. Quest’ultima lo ha ascoltato e abbracciato, dicendole che se lui è ad Amici 2024, vuol dire che lo merita. Purtroppo lo scambio tra loro due non ha avuto esito positivo, perchè Gabriele Baio dopo aver chiesto di parlare con mamma e papà, ha preso la decisione di andarsene.

Amici 2024 perde dunque un ballerino, che dopo aver comunicato di non sentirsi bene, ha preferito fare le valige scusandosi per aver deciso solo all’inizio di andarsene. Questa settimana, Gabriele era stato protagonista di un piccolo rimprovero di Deborah Lettieri, la quale si è detta arrabbiata per la decisione del giovane di non presentarsi a lezione per un dolore al piede. Che sia stata questa la miccia che ha fatto traboccare il vaso? Alla domanda sul perchè Gabriele Baio ha lasciato Amici 2024, forse non c’è un’unica risposta, ma l’augurio è che fuori possa trovare la sua strada.