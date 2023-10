Holy Francisco, spunta il passato a X Factor ad Amici 23/ Zerbi lo gela: “Dopo questa vai pure a The Voice?”

Holy Francisco, da X Factor ad Amici 23: Rudy Zerbi lancia la stoccata

Holy Francisco è uno degli allievi di Anna Pettinelli ad Amici 23 ed è anche uno dei concorrenti più discussi di queste prime settimane di programma. Il cantante è finito già in varie occasioni nel mirino di Rudy Zerbi a causa di sue uscite infelici ma anche perché considerato dal prof carente dal punto di vista musicale. Proprio questo è stato l’argomento trattato nel corso di uno degli ultimi daytime di Amici 2023.

Zerbi ha convocato al centro dello studio Holy Francisco per assegnargli un nuovo compito, non contento dei suoi ultimi risultati. Proprio questa è stata poi l’occasione per tirare in ballo la sua partecipazione a X Factor dello scorso anno, approfittandone dunque per lanciargli una stoccata.

Rudy Zerbi duro con Holy Francisco: “Dopo questa che fai? Vai a The Voice?”

A X Factor Holy Francisco si presentò con la canzone “Martina è una stron*a”, che è stata per Zerbi lo spunto per ammonire il ragazzo: “La canzone Martina è una stron*a è goliardia, è la canzone con il ritornello è goliardia. Tutto giustificatissimo, il pubblico si diverte a cantare una canzone con una parola che fa scaturire una risata. – ha esordito il prof, per poi aggiungere – Ma la domanda è se anche con questa non succede nulla, cosa fai? Vai a The Voice a cantare Rudy è pelato?”

Dopo la palese stoccata, Rudy ha quindi concluso: “Quando hai cantato il tuo inedito davanti a Zeff, che è un produttore importante, lui si è divertito, ma poi preferisce produrre una canzone dal contenuto più sostanzioso, una sostanza. Ti devi mettere in testa che se non aggiungi al divertimento golairdico anche della sostanza, allora, il rischio è che tu finisca sempre come fino a oggi.”

