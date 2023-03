Homefront/ Thriller in prima serata su Italia 1, oggi venerdì 24 marzo

Homefront, film di Italia 1 tratto dal romanzo di Chuck Logan

Oggi, venerdì 24 marzo, va in onda in prima serata alle ore 21:20 su Italia 1 il film Homefront, un thriller d’azione del 2013 con la regia firmata da Gary Fleder. La pellicola, girata negli Stati Uniti d’America e distribuita in Italia grazie a Blue Swan, è stata scritta e prodotta da Sylvester Stallone per la casa di produzione Millennium Films; Stallone, inoltre, ne ha curato anche la sceneggiatura. Nel cast principale figurano gli attori Jason Statham, James Franco, Kate Bonsworth e Winona Ryder.

Il film d’azione Homefront ha una durata complessiva di 100 minuti, e il suo soggetto è stato tratto da un romanzo dello scrittore Chuck Logan. Il montaggio è opera di Padraic McKinley, mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Mark Isham; la fotografia è invece stata affidata a Theo van de Sande, i costumi a Kelli Jones e la scenografia a Greg Berry.

Homefront, la trama del film

Ecco la trama del thriller d’azione Homefront, film di Italia 1 che andrà in onda stasera, venerdì 24 marzo, in prima serata alle 21,20. Il protagonista della pellicola Homefront è Phil Broker (Jason Statham), un ex agente sotto copertura della DEA, che esce da un periodo sia lavorativo che privato molto difficile. La moglie è infatti da poco venuta a mancare, e un’operazione sul lavoro non è andata come previsto. Nel tentativo di ritrovare un equilibrio familiare, Broker si trasferisce in quella che sembra una tranquilla cittadina.

Qui, l’ex agente Broker si scontra con lo spacciatore Morgan ‘Gator’ Bodine (James Franco) per motivi che non hanno niente a che fare con il mondo della droga. Mentre le occasioni e i motivi di scontro tra i due continuano a presentarsi e ad aumentare, Broker fa amicizia con Cassie, la sorella di Gator, ma poi scopre che è proprio lui a spacciare la droga in città. Dopo il rapimento della figlia di Broker, anche Cassie si metterà contro Gator.

