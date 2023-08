Honey 2, Italia 1/ Sequel con Kat Graham ad aprire le danze, in onda oggi, domenica 27 agosto 2023

Honey 2, diretto da Bille Woodruff

Domenica 27 agosto, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14,30, la commedia musicale del 2011 intitolata Honey 2.

La pellicola è il sequel del film Honey, del 2003, con protagonista Jessica Alba, e anche in questa occasione troviamo alla regia Bille Woodruff, celebre per aver curato numerosi videoclip di artisti R&B e hip-hop dalla seconda metà degli anni ’90.

La storia vede come protagonisti Kat Graham, conosciuta per aver interpretato il ruolo di Bonnie Bennett nella serie tv The Vampire Diaries, e Randy Waine, attore di numerosi film horror come Death Pool ed Escape Room – The Game.

Nel cast compare anche l’attore e conduttore televisivo Mario López, noto soprattutto per aver interpretato il ruolo di A.C. Slater nella serie televisiva Bayside School.

La trama del film Honey 2: una storia di riscatto sociale

Honey 2 racconta la storia della giovane e talentuosa Maria (Kat Graham) che, dopo essere stata in riformatorio per diverso tempo, viene affidata alla mamma di Honey (la protagonista del primo capitolo) e inizia a pulire ogni giorno nella scuola di ballo della ragazza.

Proprio mentre svolge le pulizie, fa la conoscenza di un gruppo di giovani ballerini tra cui vi è Brandon (Randy Wayne), impegnati a creare una nuova coreografia.

Durante una serata in discoteca, Maria incontra il capo dei 718, il gruppo di cui Maria faceva parte, che cerca di convincerla a tornare a ballare con loro. Per allontanare l’uomo, la protagonista inizia a ballare proprio con Brandon, che riconosce il suo talento e le propone di diventare la coreografa del suo gruppo, gli HD.

Maria così inizia a lavorare con i giovani ballerini nel tentativo di creare un numero all’altezza di una delle più importanti gare della street dance, dove dovranno confrontarsi anche con i 718.

Il percorso è tutt’altro che facile, la preparazione si rivela molto dura e non priva di malintesi, come quelli tra Maria e Tina.

Alla fine però gli HD riescono a superare le selezioni, ma mentre sono intenti a festeggiare, incontrano i 718 e vengono sconfitti durante una sfida, così Tina decide di entrare proprio in questo gruppo.,,











