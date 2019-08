Hong Kong, marcia pacifista anti-Cina/ Video, migliaia contro ‘nuova Tienanmen’

Per l’11esimo weekend consecutivo i giovani di Hong Kong tornano in piazza per protestare tanto contro il Governatorato della città-Stato asiatica quanto contro la Cina che da qualche giorno ha avvicinato le truppe e l’arsenale militare al confine per mettere “pressione” ai manifestanti di Hong Kong affinché finiscano le loro proteste immediatamente. Sono migliaia questa mattina le persone sotto gli ombrelli ormai cari al movimento anti-regime dirette a Victoria Park, nel pieno centro di Hong Kong: la maxi marcia pacifista che comincia ad avere “emulazioni” e dediche da ogni parte del mondo è stata organizzata da Civil Human Rights Front, il gruppo delle mobilitazioni da 2 milioni di adesioni contro la legge sulle estradizioni in Cina. «Oggi è un giorno di pace, rinnovando l’invito a mostrare al mondo che la gente di Hong Kong è del tutto pacifica», spiega Bonnie Leung, tra i leader dell’iniziativa. Le richieste del movimento restano sempre le stesse: le dimissioni della Governatrice Carrie Lam, nuove elezioni democratiche a suffragio universale e una profonda indagine sui metodi brutali utilizzati dalla polizia di Hong Kong con affiliati “vicini” alla mafia cinese.

LA MAXI MARCIA CONTRO LA CINA

La stessa Leung ha spiegato che saranno le forze dell’ordine a doversi fare carico delle responsabilità in caso di scontri e caos nelle prossime ore, e visto i precedenti delle manifestazioni in Parlamento e presso l’aeroporto internazionale non è da escludersi un epilogo del genere neanche per la giornata di oggi. Ieri a Tamar Park ha manifestato invece il largo fronte pro-Cina: più di 476.000 persone (108.000 per la polizia) hanno preso parte al raduno della Safeguard Hong Kong Alliance, di fatto la “lobby” che gestisce e include i principali leader politici e finanziari della città controllata da Pechino. Il popolo (e non solo) teme una “nuova Tienanmen”, con la repressione dei carri armati cinesi che non è stata esclusa per nulla dal Governo comunista cinese: Trump e l’Onu hanno suonato l’allarme ma Xi Jinping, sebbene abbia fatto intendere che i tempi per una “nuova Tienanmen” non sono certo quelli attuali, ha fatto dire ai suoi rappresentanti che l’opzione militare «non è da scartare».





© RIPRODUZIONE RISERVATA