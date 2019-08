Hong Kong, cancellati tutti voli in aeroporto/ Protesta continua: ecco cosa chiedono

È ancora caos in tutta Hong Kong per le proteste dei manifestanti che per il secondo giorno consecutivo hanno bloccato l’aeroporto internazionale della città-stato governata dalla Cina: diverse centinaia di manifestanti sono tornati nel terminal delle partenze occupando l’area del check-in, impedendo ai passeggeri di salire in aereo. Per questo motivo, l’Airport Authority ha bloccato tutte le operazioni di accettazione e i voli in partenza ad Hong Kong, cancellando i voli per due giorni consecutivi. In realtà è da 5 giorni che i manifestanti hanno occupato parte dell’aeroporto, come avvenuto settimane fa con il Parlamento durante le proteste anti-legge estradizioni in Cina: la richiesta di autonomia e democrazia prosegue ma il rischio di tensioni internazionali che derivino dalla crisi di Hong Kong stanno portando crisi nelle Borse asiatiche con ripercussioni in tutto il mondo (in aggiunta al caos generato in Argentina per la sconfitta di Macrì alle primarie, ndr). «Le operazioni all’aeroporto internazionale di Hong Kong hanno gravi problemi, tutti i voli in partenza sono stati cancellati. Consigliamo a tutti i passeggeri di lasciare gli edifici del terminal il prima possibile», spiega la nota dell’aeroporto di Hong Kong. Nel frattempo, l’Alto Commissariato Onu per i diritti umani ha espresso «preoccupazione per la situazione a Hong Kong», richiedendo un’inchiesta immediata sui comportamenti delle forze dell’ordine nei confronti dei manifestanti.

COSA CHIEDONO I MANIFESTANTI DI HONG KONG

Prima era la legge sulle estradizioni in Cina, poi è stato direttamente il governo pro-Pechino della leader Carrie Lam e in generale le proteste continuano per le difficoltà sempre maggior di una “autonomia” in quello che è conosciuto come “un Paese, due sistemi”. Il caos a Hong Kong prosegue e dopo le due giornate di chiusura dell’aeroporto gli scenari che si aprono davanti sono molteplici e al momento quasi tutti imprevedibili. Secondo quanto raccontato oggi a Il Sussidiario da Giuseppe Gagliano, «un eventuale fallimento da parte di Pechino nei confronti dell’attuale rivolta costituirebbe un successo indiretto e insperato di natura politica sia per gli Stati Uniti che per Taiwan, che ha sempre rivendicato la sua autonomia e la sua indipendenza da Pechino. Infatti, è interesse degli Stati Uniti che la Cina non riesca a conseguire l’obiettivo di integrazione, ma che rimanga al suo interno frammentata». I manifestanti chiedono democrazia e autonomia dal Governo centrale cinese ma è proprio quanto Pechino vede di difficile risoluzione, visto che «minerebbe o farebbe venire meno il progetto di integrazione cinese». Intervistato a In Terris, il professore Storia Contemporanea all’Università Cattolica di Milano, Agostino Giovagnoli spiega «Credo che a Hong Kong si stia toccando un punto molto pericoloso, perché le proteste, apparentemente senza fine, non hanno uno sbocco politico dal punto di vista politico. C’è confusione su ciò che i manifestanti si propongono. La società è stata compatta nel rifiuto della legge sull’estradizione e nella richiesta di dimissioni della governatrice, ma non lo sarà su quelle azioni che danneggiano gli interessi economici di Hong Kong. Siamo di fronte a una protesta che pare sfuggita di mano, difficile da controllare».

