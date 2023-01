“Hulk Hogan non sente più le gambe”/ Kurt Angle choc: “Rischia la sedia a rotelle”

È un momento molto difficile per Hulk Hogan: l’icona dello sport-show rischia di finire sulla sedia a rotelle. A rivelarlo è stato Kurt Angle, suo vecchio amico dentro e fuori dal ring, il quale ha rivelato che colui che è una delle leggende più importanti della storia del wrestling Wwe è vittima di un intervento alla schiena che è andato male. «Hulk ha i nervi dalla parte inferiore del corpo tagliati. Non riesce a sentire la parte inferiore del corpo», ha raccontato l’amico, ospite di un podcast. Inoltre, ha aggiunto di averlo visto camminare con un bastone. «Non ha alcun dolore e non può sentire niente. Mi dispiace davvero: ha messo il suo cuore e la sua anima nel business e questo lo ha divorato».

Hulk Hogan è apparso in Wwe il 23 gennaio per la serata che celebrava i trent’anni di Monday Night Raw, l’evento più longevo della compagnia di wrestling più famosa al mondo. «Hulk non sente le gambe e tutto questo è accaduto dopo un’operazione alla schiena che non è andata bene», ha proseguito l’eroe olimpico.

PAURA PER HULK HOGAN: COME STA ICONA WRESTLING

Hulk Hogan rischia di finire su una sedia a rotelle. «Non ha alcun dolore. Non ha proprio niente. Non può sentire niente», ha raccontato Kurt Angle, che si è detto molto dispiaciuto per quanto accaduto. A parte qualche problema recente, Hogan è sempre stato un’icona, non solo negli Stati Uniti, ma anche nel resto del mondo, anche in Italia. Il suo look eccentrico lo ha reso inconfondibile sul ring (si presentava sul ring vestito di giallo con la fascia rossa e poi si strappava via la maglietta), inoltre la sua fama ha contribuito alla crescita del marchio Wwe. Due anni fa la figlia Brooke raccontò delle 25 operazioni chirurgiche a cui il padre era stato sottoposto in carriera. Problemi di salute poi chiariti anche dallo stesso Hulk Hogan. «Le mie ginocchia sono finte, i fianchi sono finti, la schiena è piena di metallo e parte della mia faccia è piena di metallo». Ora corre il rischio di non camminare più.

