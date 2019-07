Hunk, materassino che somiglia a Berlusconi/ “Il gonfiabile Mark Caltagirone…”

Riponete nel vostro ripostiglio fenicotteri e unicorni, perché c’è un nuovo gonfiabile di tendenza quest’estate. È a forma di uomo e secondo molti ricorda Silvio Berlusconi. Nei litorali di mezzo mondo abbiamo visto l’anno scorso i famigerati unicorni gonfiabili, che aveva soppiantato i celebri fenicotteri. Ma ora sta spopolando un nuovo esemplare di materassino. Si chiama “Hunk gonfiabile” ed è a forma di uomo. Forse per i capelli oppure per gli occhiali scuri, somiglia al leader di Forza Italia. Se questo particolare vi scoraggia, allora non pensateci. In compenso potete essere di tendenza e mostrare con orgoglio in tutte le spiagge che frequenterete il vostro Hunk/Berlusconi. Sappiamo cosa state pensando: avevamo davvero bisogno di questa notizia? Probabilmente no, così come non avevamo bisogno di questo nuovo gonfiabile, ma è bene anche rilassarsi con qualche notizia simpatica, da condividere magari con gli amici per una semplice chiacchierata o addirittura una proposta.

HUNK, MATERASSINO CHE SOMIGLIA A BERLUSCONI (O CALTAGIRONE?)

Questo “accessorio” comunque sta rivoluzionando l’estate al mare e in piscina. Originariamente chiamato “Inflatable Hunk”, nasce come gonfiabile a forma di macho tutto palestrato. Un bellimbusto che sorride e che proprio per le fattezze del suo volto ricorda Berlusconi. Potete già trovarlo in rete, così se siete single potrete trascorrere l’estate in compagnia con il gonfiabile a forma di uomo. Questo è il trend dell’estate 2019. Dopo il “cuscino fidanzato”, arriva il galleggiante. Ideato da Pop Fixed, è disponibile in due modelli: la versione materassino o quella salvagente. Lo trovate su Amazon a 16,90 euro. L’unicorno poteva essere simpatico, il pavone carino ma con questo non passerete sicuramente inosservati. Anche Selvaggia Lucarelli sui social lo ha lanciato per quest’estate. «Addio fenicotteri, il 2019 è l’anno del gonfiabile per single, detto anche Gonfiabile Mark Caltagirone». In effetti il collegamento col caso Pamela Prati calza molto bene…





