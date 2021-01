HUNZIKER, “NON ABBIAMO BISOGNO DI ASSISTENZIALISMO”/ Applausi dai fan su Instagram

Michelle Hunziker ha pubblicato una lunga riflessione su Instagram. Parola chiave: “stabilità”. E i fan hanno risposto con “applausi”scroscianti. “Capita anche a voi di fare delle riflessioni e dei parallelismi con la vostra vita proiettati fuori da voi? A me spessissimo” con queste parole la show girl ha esordito nel lungo post pubblicato sul suo profilo “therealhunzigram”.

“Siamo in periodo storico – argomenta la conduttrice svizzera – in cui più che mai abbiamo bisogno tutti di stabilità. Stabilità famigliare, cosa importantissima per sopravvivere a questo momento difficile, stabilità nel lavoro (quella che manca a tante categorie), stabilità politica ed economica (inesistente nel nostro paese)”. Parole non certo morbide, ma che hanno ricevuto l’approvazione dei tantissimi fan. In poche ore il post ha superato i 119 mila like su Instagram e fatto il giro del web. “Mi preoccupa molto l’attuale situazione al governo – ha dichiarato Michelle – Trasmettono l’instabilità più totale e creano ancora più incertezze in tutti noi, invece di unirsi nel pieno di una pandemia mondiale rendendosi conto che ora serve UNITÀ per creare opportunità e lavoro”.

MICHELLE HUNZIKER, IL SUO LUNGO POST RICEVE 110 MILA LIKE

Un post piuttosto lungo, quello di Michelle Hunziker. Per comodità, noi del Sussidiario vi abbiamo selezionato i punti più salienti. “Non abbiamo bisogno di “assistenzialismo” – ha scritto la bionda presentatrice svizzera – bensì di essere messi nelle condizioni di poter sperare in un futuro di rinascita e di crescita economica”. E ha aggiunto: “Per fare questo, converrebbe dare a tutti la possibilità di continuare le proprie attività senza un “cappio” al collo”. Si ha quasi l’impressione che a un certo punto Michelle si sia un po’ sbilanciata, per esempio quando ha dato la sua ricetta per uscire dalla recente impasse politica. “Serve liquidità a sostegno delle aziende – sono ancora le sue parole – e dei liberi professionisti oltre ad investimenti per creare valore in futuro ma sopratutto non perderlo oggi perché significherebbe perderlo in maniera permanente”. Ma la Hunziker, si sa, non è una sbruffona (anzi, è molto simpatica). Alla fine del suo post, infatti, ha chiesto un parere anche ai suoi fan: “Voi cosa ne pensate?”. I commenti sono stati centinaia. E per lo più sono stati messaggi di apprezzamento e di condivisione.



