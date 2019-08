I Am Patrick Swayze/ Il docufilm a 10 anni dalla sua morte

A dieci anni dalla scomparsa di Patrick Swayze, arriva finalmente il docufilm che i tanti fan attendevano con ansia da tempo: I Am Patrick Swayze. Era il 14 settembre 2009 quando il celebre attore ci lasciava a causa di una brutta malattia, all’età di soli cinquantasette anni. Grazie al magico mondo del cinema, però, Patrick Swayze è ancora vivo nei ricordi del pubblico. Indimenticabili, infatti, le sue performance nel ruolo di insegnante di ballo in Dirty Dancing, nei panni di Johnny Castle. E il commuovente film ‘Ghost’, dove ha interpretato Sam Wheat insieme a Demi Moore. Un film imperdibile. Proprio per ricordare al meglio l’attore è stato realizzato il documentario intitolato “I Am Patrick Swayze – Io sono Patrick Swayze”. Un prodotto fortemente voluto da Paramount Channel in occasione del decennale della scomparsa dell’attore. Il documentario ripercorrerà tutta la carriera dell’attore, con uno sguardo alla vita privata di Swayze, venuto a mancare prematuramente a causa di un tumore al pancreas e al fegato.

I Am Patrick Swayze, i piani di Paramount Channel

La produzione di Paramount Channel ha invitato colleghi di Patrick Swayze, familiari e amici per rendere omaggio ad una vera e propria icona del cinema internazionale. Il docufilm vuole esporre un ritratto intimo e personale di Patrick, così ritroveremo Demi Moore, ma anche la moglie Liza Nemi che ha preso parte al progetto per ricordare il marito scomparso. I due si erano messi insieme a metà degli anni settanta, non hanno avuto figli ma hanno coltivato un rapporto solido e passionale. I Am Patrick Swayze si preannuncia un documentario da non perdere per i fans dell’attore, ma anche per gli amanti del cinema. Interviste, materiale inedito e tanto altro nello speciale dedicato a Patrick Swayze. Sono previste emozioni forti in vista della data di uscita, fissata per oggi, domenica 18 agosto 2019. Prepariamo i fazzoletti.

“Patrick Swayze era molto tosto”

In tanti hanno ricordato Patrick Swayze, esprimendo ricordi, aneddoti e pareri personali sull’uomo. In occasione dell’uscita del documentario sulla sua carriera “I Am Patrick Swayze”, attori e familiari sono tornati a parlare dell’attore che oggi avrebbe 67 anni. “Era un ginnasta, un cowboy, un ballerino… parliamone!”, le parole di Rob Lowe. Sua moglie Liza Niemi: “Era spiritoso e amava scherzare, ma appena ti giravi si accasciava sulla sedia”. E ancora Demi Moore, protagonista nel film Ghost: “Patrick aveva qualcosa in sé di molto tosto, eppure al contempo possedeva una delicatezza particolare, dolce e leggera”. Ma anche Kelly Linch e Roland Joffè coi rispettivi ricordi. “Ha incantato tutti. Avrebbe trovato un modo per farti innamorare di lui.” “C’era una solitudine innata in lui. Ecco da dove veniva la sua arte”.



