Poco più che cinquantacinquenne, Patrick Swayze scoprì di avere un cancro al pancreas, una malattia che sapeva non gli avrebbe lasciato scampo. Ecco come è morto l’attore di Dirty Dancing, scomparso all’affetto dei suoi cari nell’ormai lontano settembre 2009. “Quando capì di essere malato e di avere un tumore al pancreas mi disse ‘Sono un uomo morto”, ha ricordato la moglie del celebre attore di Dirty Dancing, in una toccante intervista.

Dirty Dancing, Rai1/ Trama e cast del film iconico con Patrick Swayze , oggi, mercoledì 31 luglio 2024

“Non sapevo molto della malattia e del cancro al pancreas, ma lui era informatissimo e da quello che sapeva ogni volta che sentiva qualcuno col cancro al pancreas era come dire ‘è andato'”, la triste ricostruzione della compagna di una vita di Swayze. Secondo quanto raccontano dalla dolce metà dell’attore, il medico lo aveva preallertato, consigliandogli di mettere in ordine i suoi affari “il prima possibile”. Dunque, com’è morto Patrick Swayze? Il tumore al pancreas non gli ha lasciato scampo, così dopo la diagnosi è iniziato un incubo per l’attore.

Lisa Niemi Swayze: chi è la moglie di Patrick Swayze/ Dopo la morte del marito, in coppia con Albert DePrisco

Come è morto Patrick Swayze? La diagnosi che non gli lasciò speranza, il ricordo della moglie

“Siamo rimasti positivi su tutto ma è stato come vivere in un incubo totale 24 ore su 24, 7 giorni su 7”, ha detto Niemi Swayze, ripercorrendo il periodo della malattia di Patrick. L’attore aveva una gran voglia di vivere e, nonostante la malattia e il tumore al pancreas, si è aggrappato ad ogni emozione positiva. Come quando con sua moglie stava organizzando l’ultima vacanza in campeggio. “Era una bella giornata e con le lacrime agli occhi mi disse che voleva vivere”, ricorda Niemi.

Patrick Swayze, malattia e come è morto?/ L'attore di Ghost stroncato da un tumore al pancreas a 57 anni

Sul possibile sequel del film che ha visto il marito protagonista, la compagna ha detto che Patrick Swayze non avrebbe sicuramente preso parte al cast: “Aveva uno standard elevato e non l’avrebbe fatto solo per soldi. Penso che non si possa mai duplicare qualcosa in modo assoluto. Ma se lo faranno, spero che sia il migliore in assoluto e abbia il suo carattere”.