Una colonna sonora indimenticabile e due protagonisti d’eccezione: Dirty Dancing è uno di quei film che ha segnato intere generazioni di appassionati alla danza e non. Rai1 lo ripropone questa sera mercoledì 31 luglio su Rai1 in prima serata, alle ore 21.25. Il cast lascia a bocca aperta, ad interpretare i personaggi principali ci sono Jennifer Gray nei panni di Baby e Patrick Swayze, che veste i panni di Johnny Castle.

Insieme a tanti musical danzanti come Grease, Dirty Dancing (Balli proibiti) è riuscito a diventare un cult senza tempo grazie alla bravura del regista Emile Ardolino e dell’impeccabile coreografia ballata sulla famosa colonna sonora “The Time Of My Life”, che all’epoca vinse anche il Golden Globe. Iconica e insuperabile è la parte finale del film, in cui Johnny e Frances (vero nome di Baby) ballano per il “saggio di fine stagione” al villaggio. Una scena che è entrata a far parte della lista fra le riprese più straordinarie del mondo del cinema.

Dirty Dancing, trama e cast del film simbolo degli Anni 80

La trama del film è commovente, romantica ed emozionante. Uscito nelle sale nel lontano 1987, Dirty Dancing racconta di Baby, che per l’estate va in vacanza in un particolare villaggio turistico e incontra il maestro di ballo John Castle, che lavora nella struttura insegnando danza. Dopo che la sua compagna di ballo rimane incinta, Baby la sostituisce anche se deve ancora imparare molto sulla danza e non è una vera professionista. Da qui in poi sboccia l’amore tra John e Baby, che sul palco si conoscono sempre di più diventando inseparabili, anche se il padre di lei è contrario alla relazione e fa di tutto per mettere i bastoni fra le ruote.

L’amore, però, riuscirà a combattere ogni cosa e lo dimostrerà il famoso ballo di fine stagione, divenuto iconico nella storia del cinema. Chi sono gli attori di Dirty Dancing? La lista è molto lunga, ma fra questi figurano i due protagonisti: Patrick Swayze, attore del capolavoro Ghost e conosciuto per aver vestito i panni del maestro Johnny Castle e Jennifer Gray, che interpreta Baby (soprannome di Frances Houseman nel film). La pellicola vede anche la presenza di Jerry Orbach alias il Dottor Jake Houseman e padre della protagonista e Kelly Bishop che interpreta invece Marjorie Houseman. Nel cast troviamo poi Lonny Price (Robbie Gould), Jack Weston (Max Kellerman) e Cynthia Rhodes (Penny Johnson).