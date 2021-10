I bastardi di Pizzofalcone 3/ Anticipazioni 18 ottobre: una difficile rivelazione

I Bastardi di Pizzofalcone 3, anticipazioni puntata 18 ottobre

Questa sera, lunedì 18 ottobre, alle 21.25 su Rai 1 va in onda il quinto e penultimo appuntamento con la serie “I bastardi di Pizzofalcone 3”, basata su una serie di romanzi di Maurizio de Giovanni. Nella terza stagione, diretta da Monica Vullo, abbiamo ritrovato l’intera squadra dopo l’attentato al ristorante di Letizia: l’ispettore Lojacono (Alessandro Gassmann), il magistrato Laura Piras (Carolina Crescentini), Aragona (Antonio Folletto), Ottavia (Tosca D’Aquino), il Commissario Palma (Massimiliano Gallo), Pisanelli (Gianfelice Imparato), Alex Di Nardo (Simona Tabasco), Francesco Romano (Gennaro Silvestro), Letizia (Gioia Spaziani), Rosaria Martone (Serena Iansiti) e Buffardi (Matteo Martari). L’ultima arrivata è Elsa Martini (Maria Vera Ratti). Nella scorsa puntata Letizia ha raccontato a Lojacono di essere finita nel mirino di Paolo Manetti, latitante condannato a 20 anni per diversi reati che è la stessa persona che ha cercato di ucciderla in ospedale.

Angelo Actis Dato, chi è?/ Cardiochirurgo a cui si ispira il dottor Ferraris di Cuori

Quinta puntata I bastardi di Pizzofalcone 3

Ecco le anticipazioni della quinta e penultima puntata de “I bastardi di Pizzofalcone” dal titolo “Sangue“. Dopo l’omicidio di Francesca Valletta, che ha riacceso la rivalità tra i due clan dei Valletta e Pesacane, la squadra si ritrova a indagare su un caso di rapina finito tragicamente con un omicidio. A rimetterci la vita la giovane commessa di una farmacia, uccisa da un balordo durante una rapina. Alcuni elementi, però, lasciano pensare che dietro a questo incidente si nasconda un caso ben più complesso. Si è trattato di un attacco mirato? La nuova arrivata Elsa Martini sente come proprio il caso, facendo scoppiare un conflitto all’interno dei Bastardi. Intanto, l’ispettore Lojacono continua a indagare sull’attentato al ristorante di Letizia, avvicinandosi sempre più all’autore. Ma dovrà ben presto fare i conti con una rivelazione molto difficile da sopportare…

LEGGI ANCHE:

Chi è Achille Mario Dogliotti/ Daniele Pecci interpreta il cardiochirurgo in Cuori su Rai 1Cuori, storia vera Angelo Actis Dato e Achille Mario Dogliotti/ Èquipe di cardiochirurghi delle Molinette

© RIPRODUZIONE RISERVATA