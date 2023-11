I Bastardi di Pizzofalcone 4/ Anticipazioni 13 novembre: Lojacono salverà sua figlia?

I Bastardi di Pizzofalcone 4, anticipazioni ultima puntata 13 novembre 2023 “Inganni”

Finale al cardiopalma per I Bastardi di Pizzofalcone 4. Stasera, lunedì 13 novembre 2023, va in onda la quarta e ultima puntata. La fiction conclude la sua quarta stagione con una corsa contro il tempo. Il cerchio si stringe sempre di più su Lojacono, che si troverà a fare il tutto per tutto per salvare non solo se stesso, ma anche le vite dei propri cari. Specialmente quella di sua figlia. Nella puntata in onda “Inganni”, i “bastardi” si trovano ad indagare sul classico caso della settimana. La vittima è Nunzio Coppola, un sarto conosciuto da tutti in paese. Il suo negozio, la Salita Vetriera, ha fatto la storia, e tutti i residenti restano sconvolti alla notizia della sua morte.

L’uomo è stato ucciso con un secco colpo di forbici. In apparenza non sembra esserci un movente reale. Ma allora chi può essersi accanito con tanta ferocia sul corpo di un anziano tanto amato? Forse c’è qualcosa che sfugge ai nostri eroi. E quindi toccherà, ancora una volta, alla squadra dei “Bastardi” venirne a capo e riuscire a risolvere il caso, soprattutto per fare giustizia a quest’uomo così benamato dai suoi concittadini.

Anticipazioni I Bastardi di Pizzofalcone 4: l’ispettore Lojacono, corsa contro il tempo

Le anticipazioni dell’ultima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 4 ci svelano anche che in parallelo all’indagine sull’omicidio di Nunzio Coppola, i nostri protagonisti continuano a doversi guardare alle spalle. La procura sta scavando a fondo su Lojacono, mentre lui può affidarsi solo di nascosto ai suoi uomini. Come ha fatto finora, durante il suo periodo di latitanza. Ora, però, siamo arrivati alle battute finali: le indagini della Procura intorno all’ispettore, interpretato da Alessandro Gassmann, vanno avanti senza fermarsi. E ora sono rimasti pochi sospetti tra i tanti indizi che stanno analizzando.

Le indagini della Procura rappresentano un problema enorme per i ragazzi, che si rendono conto di non essere mai stati così tanto esposti al pericolo. La sopravvivenza come commissariato è in pericolo. Ognuno di loro rischia di perdere ogni cosa. Una carriera e gli affetti più cari. Tra coloro in pericolo c’è Marinella, la figlia di Lojacono, la cui vita è appesa a un filo. L’ispettore dovrà spingersi oltre i suoi limiti pur di riuscire a portare in salvo la ragazza. Come sempre, potrà contare sull’aiuto dei suoi “bastardi.” Che ne sarà dei nostri eroi?











