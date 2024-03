I CARESSA, PECHINO EXPRESS 2024/ Fabio furibondo con le Amiche: “Esigo un provvedimento!”

Fabio Caressa è furibondo nel corso della quarta puntata di Pechino Express 2024. Le Amiche a bordo di un pick-up hanno superato la loro macchina a grande velocità in una strada di montagna sotto la pioggia battente. Una situazione di pericolo che non è piaciuta al commentatore sportivo, che se ne è lamentato anche con Fru dopo essere arrivato alla prima destinazione di questa tappa. “Esigo un provvedimento!”, ha annunciato.

Infortunio di Eleonora Caressa, come sta? Ritiro dei Caressa da Pechino Express 2024 se.../ La scelta finale

La figlia Eleonora ha provato a calmarlo, sottostimando quanto accaduto. Non c’è però riuscita. “Non siamo in una gara di Formula 1. Se vuoi correre, bene, ma se mi superi, con mia figlia a bordo, non va bene. Sono infuriato”, ha ribadito il papà. Anche Fru ha ammesso di avere avuto un po’ di paura per la rabbia del concorrente. È da capire se il suo appello verrà ascoltato o meno. Intanto, c’è da riprendere il percorso.

I CARESSA SI RITIRANO DA PECHINO EXPRESS 2024?/ Infortunio per Eleonora: "Mi sono stirata"

I Caressa hanno dimostrato grande complicità a Pechino Express 2024, ma l’infortunio di Eleonora…

I Caressa avanzano tra mille emozioni a Pechino Express 2024. Papà Fabio e sua figlia Eleonora stanno vivendo un’esperienza bellissima, mantenendo alta la competitività con gli altri concorrenti e approfondendo il loro rapporto speciale. Un rapporto che è già stato messo a dura prova dalle varie sfide incontrate lungo il cammino, ma Fabio ed Eleonora stanno mostrando un’alchimia importante. Nelle prime tappe abbiamo visto lo stomaco debole di papà Fabio Caressa, ma anche l’ammirazione e l’amore smisurato per sua figlia Eleonora, che con entusiasmo lo traina da una parte all’altra.

I CARESSA, PECHINO EXPRESS 2024/ Fabio si commuove per il viaggio con la figlia Eleonora

Hanno un cuore d’oro, ma anche l’approccio giusto per proseguire in questa avventura puntata dopo puntata. La settimana scorsa, durante la terza tappa, il viaggio ha regalato alla coppia dei Caressa momenti imprevedibili: Eleonora, ad un certo punto, si è fatta male ad una gamba, avvertendo uno strappo piuttosto doloroso. Papà Fabio voleva abbandonare, ma poi spronata da sua figlia, ha deciso di proseguire.

Eleonora e Fabio Caressa, l’incidente di percorso non frena l’entusiasmo di padre e figlia

Con le gambe doloranti e il morale sotto i tacchi, Eleonora è riuscita a convincere suo padre Fabio Caressa a proseguire il percorso a Pechino Express 2024. E la coppia ha fatto bene, perché ci ha regalato uno dei momenti più teneri di questa edizione. Quando Eleonora si era in vista dal medico, il padre piangeva fuori dalla stanza. Troppe emozioni, anche per lui che nella vita di emozioni ne ha vissute parecchie. “Io sono una persona molto emotiva, mi fa male vedere mia figlia soffrire. Tra l’altro, qui ce l’ho portata io”, ha detto Fabio.

L’infortunio rimediato da Eleonora non si è rivelato poi così grave, anche se i Caressa inevitabilmente hanno dovuto rallentare il passo. “Fa strano trovarsi nella situazione di consolare un genitore, ma è quello che lui ha sempre fatto con me. Credo che la vita funzioni così, alla fine”, ha ammesso la dolce Eleonora. Che insieme al papà ha tutte le intenzioni di battagliare ancora.











© RIPRODUZIONE RISERVATA