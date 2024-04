Fabio Caressa contro Damiano Carrara “Eliminazione Pechino Express 2024? Non me l’aspettavo”/ “Rimasto male”

I Caressa eliminati da Pechino Express 2024, Fabio tuona contro Damiano Carrara: “Rimasto male”

Nella puntata andata in onda giovedì 11 aprile di Pechino Express 2024 con colpo di scena inaspettato sono stati eliminati i Caressa, padre e figlia Fabio ed Eleonora. La coppia tra le preferite di questa edizione per una serie di circostanze sfortunate pur essendo tra i più forti si è ritrovata al ballottaggio finale per l’eliminazione ed a sorpresa i vincitori, I Pasticceri (Damiano e Massimiliano Carrara) li hanno eliminati. Fabio non ha mai nascosto tutto il suo disappunto contro lo chef ed adesso ha rotto il silenzio in una lunga intervista a Casa Chi.

I Caressa, Pechino Express 2024/ L'irruenza di Fabio fa brutti scherzi, sua figlia Eleonora penalizzata?

Ai microfoni dei profili social del magazine Chi, infatti, Fabio Caressa è andato contro Damiano Carrara sottolineando ancora una volta di essere rimasto molto deluso dal suo comportamento: “Poi con Damiano ci siamo stretti la mano sul pullman. Resta il fatto, però, che io sia rimasto molto male rispetto a quella cosa lì per una serie di motivi, la gara è gara, il gioco è gioco poi però finisce lì per carità. Ma lì per lì ci sono rimasto molto male. Avevamo passato insieme l’ultima giornata, il brindisi, quello che c’eravamo detti quindi…poi ci conosciamo da tanti anni, lui conosce Eleonora da quando ha 8 anni quindi.. diciamo che è stato inaspettato. La reazione è dovuta al fatto che non me l’aspettassi.”

I CARESSA, PECHINO EXPRESS 2024/ Fabio furibondo con le Amiche: "Esigo un provvedimento!"

Pechino Express 2024, Eleonora Caressa svela: “Mi sarebbe piaciuto partecipare con Antonella Fiordelisi”

La gara è gara e in ogni reality che si rispetti si attuano strategie, tuttavia la strategia adottata da Damiano Carrara di eliminare da Pechino Express 2024, ogni volta che ne ha la possibilità, le coppie più forti lo ha fatto finire nel mirino del web. Su X e su Instagram non sono pochi i commenti degli utenti contro I Pasticceri per l’eccessiva competitività e la voglia di primeggiare e vincere eliminando anche amici di lunga data. Fabio Caressa, dunque, continua a nascondere la sua amarezza e delusione contro Damiano.

Infortunio di Eleonora Caressa, come sta? Ritiro dei Caressa da Pechino Express 2024 se.../ La scelta finale

Eleonora Caressa, invece, durante la chiacchierata a Casa Chi ha rivelato con chi le sarebbe piaciuto partecipare a Pechino Express 2024 se non avesse partecipato con papà Fabio: “Io mi sono trovata molto bene con Antonella, con la quale abbiamo fatto l’ultima puntata in coppia. Mi sono trovata molto bene e sono stata contenta, poi Antonella è una ragazza carinissima. Sennò anche con le ballerine che siamo coetanee, sarebbe stato divertente.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA