I casi della giovane Miss Fisher/ Anticipazioni ultima puntata 13 luglio: cosa succederà?

I casi della giovane Miss Fisher, anticipazioni ultima puntata 13 luglio

I casi della giovane Miss Fisher torna in onda questa sera con il gran finale della prima stagione e con la promessa di una seconda già in onda in Patria. Ancora una volta la prima serata di Rai2 si tinge di giallo con il ritorno in onda della protagonista della serie australiana che sarà alle prese con un ultimo caso da risolvere quando uno chef, detestato un po’ da tutti, viene trovato assassinato in una scuola di cucina. Fin qui niente di male se non fosse che ancora una volta Peregrine ci finirà dentro con tutte le scarpe visto che Lucy Harrington, la proprietaria della scuola di cucina, è una vecchia amica di Phyrne, la sua amata zia. A quel punto si fa carico di questo nuovo caso cercando di chiuderlo in breve tempo concludendo così la prima stagione della serie. Come andrà a finire questa sera per lei?

Chi ha ucciso lo chef?

L’ultima puntata della prima stagione de I Casi della giovane Miss Fisher prenderà il via proprio dal brutale omicidio dello chef e toccherà proprio a Peregrine, su suggerimento di Birdie, occuparsi del caso iniziando ‘dal basso’ ovvero prendendo parte alle lezioni di cucina di Lucy per riuscire a ritrovarsi insieme agli altri partecipanti e studiarli un po’ da lontano prima di colpire. I primi sospetti cadono sul rivale dello chef, ovvero il cuoco dell’altro team ma Peregrine dovrà mettere insieme i giusti pezzi per capire la verità e trovare il colpevole avvalendosi dell’aiuto del Detective Steed.

