Nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle 2024 i Cugini di Campagna sono riusciti a conquistare giuria e pubblico con un’esibizione “poco tecnica” ma molto emotiva e coinvolgente. Complice il racconto toccante di Ivano Michetti, che ha condiviso con il pubblico di Raiuno il dramma e la paura dell’ictus, ma anche la sua personale rinascita grazie alla moglie Rossella. “Ho avuto un ictus e poi sono stato in coma. Ho visto la mia Madonnina (la moglie, ndr). Mi ha detto alzati e cammina. Così quando mi sono svegliato e i medici mi hanno detto di alzarmi, ho temuto di non farcela. Ma come mi aveva detto la Madonna ce l’ho fatta e ho camminato”, ha raccontato il concorrente.

Quindi l’esibizione dei Cugini di Campagna, non propriamente esaltante dal punto di vista tecnico, ma come dicevamo in grado di emozionare e coinvolgere. Così i cantanti sono riusciti a conquistare il pass per la puntata di questa sera e proseguire la loro avventura da Milly Carlucci.

I Cugini di Campagna, emozioni a non finire a Ballando con le stelle 2024 ma ora serve un salto di qualità

Vedremo dunque cosa avranno preparato i Cugini di Campagna e Rebecca Gabrielli per il ritorno in pista da ballo. La scorsa settimana il gruppo si è esibito con una rumba corale, che ha ottenuto buoni riscontri tutto sommato. A spronare il gruppo, con delicatezza e rispetto, è stata la presidentessa della giuria Carolyn Smith che ora si aspetta dei passi avanti da parte dei Cugini.

Nella scorsa puntata hanno sbagliato diversi passi, ma alla fine ha prevalso il racconto a cuore aperto di Ivano sull’ictus ischemico che l’ha colpito e sul lungo percorso di riabilitazione. Per quanto concerne il ballo, l’esibizione è stata discreta ma Rebecca Gabrielli ha molto lavoro da fare coi suoi allievi. Riuscirà a farli progredire? Chissà che i Cugini di Campagna non facciano ricorso a qualche grande successo del passato per muovere ancora una volta le corde emotive del pubblico.