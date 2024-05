I-Days Milano Coca-Cola 2024, concerto del 29 maggio (Metallica)/ Scaletta, e informazioni

I-Days Milano Coca Cola 2024, sul palco i Metallica

La band heavy metal è pronta a salire sul palco dei I-Days Milano Coca Cola 2024 che si terranno mercoledì 29 maggio presso l’Ippodromo Snai La Maura, dalle 21:00. Oltre 70mila fans dei Metallica attendono una delle performance italiane più grandi della band che scalderà l’atmosfera nella città della moda.

Marina Peroni, moglie di Sandro Giacobbe/ “Avrebbe voluto baciarmi subito, così ci siamo innamorati...”

Prima dell’esibizione dell’apprezzatissima band, ad aprire il concerto ci saranno gli Ice Nine Kills e l’alternative metal dei Five Finger Death Punch. Sarà una degli eventi musicali in assoluto più attesi che apriranno alla stagione estiva.

I-Days Milano Coca Cola 2024: scaletta Metallica

Ecco la scaletta con tutti i successi che saranno presentati al concerto dei Metallica per mercoledì 29 maggio:

Chi è Franco Miraggio, padre di Rosario Miraggio/ “Mio padre è figlio della musica classica napoletana”

Whiplash

For Whom the Bell Tolls

Of Wolf and Man

The Memory Remains

Lux Æterna

Too Far Gone?

Fade to Black

Shadows Follow

Orion

Nothing Else Matters

Sad but True

The Day That Never Comes

Hardwired

Fuel

Seek & Destroy

Master of Puppets

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Metallica (@metallica)

I-Days Milano Coca Cola 2024: dove acquistare i biglietti

I biglietti del festival I-Days di Milano si possono acquistare sulle piattaforme dedicate quali: Ticketmaster, Ticketone, Vivaticket, Dice. Il costo varia da serata a serata, per quanto riguarda i Metallica sono previsti 80 euro.

IL VOLO TUTTI PER UNO 2024, CONCERTO ARENA DI VERONA: 3A PUNTATA/ Diretta: il finale con ‘Opera’

Le date generali dell’evento musicale sono le seguenti:

9 maggio: Metallica, Five Finger Death Punch, Ice Nine Kills

4 giugno: Lana Del Rey, Dardust, Clara

16 giugno: Green Day, Nothing But Thieves

27 giugno: Doja Cat, Big Mama, Hemlocke Springs

29 giugno: Tedua, 21 Savage, Kid Yugi, Night Skinny

30 giugno: Tedua, Offset, Artie 5ive, Night Skinny

6 luglio: Queens of the Stone Age, Royal Blood, The Vaccines, Kemama

7 luglio: Bring Me The Horizon, Yungblud

9 luglio: Sum 41, Avril Lavigne, Simple Plan

12 luglio: Stray Kids, Nmixx, Bnkr44

© RIPRODUZIONE RISERVATA