Fabio Ricci e Alessandra Drusian sono i componenti del duo musicale I Jalisse, lui è nato il 5 settembre 1965 a Roma, lei il 18 maggio 1969 a Treviso. Il loro primo incontro risale al 1990, nello studio di una casa discografica, e la grande passione per la musica che avevano in comune li ha spinti a lavorare insieme due anni dopo. Nel 1995 hanno partecipato con il brano ‘Vivo’ a Sanremo Giovani, l’anno dopo sono approdati al Festival di Sanremo nella categoria Nuove proposte con la canzone Liberami e si aggiudicarono il sesto posto. Nel 1997 sono tornati sul palco dell’Ariston, stavolta come Big, dove si sono aggiudicati la vittoria della famosa kermesse musicale con il brano ‘Fiumi di parole’. Parteciparono anche all’Eurovision Song Contest a Dublino, dove si classificarono quarti.

Dopo la vittoria di Sanremo ogni anno I Jalisse si candidano ma non sono più riusciti a partecipare al noto festival. Quando è stata annunciata la lista dei nuovi concorrenti di Sanremo 2025 con ironia hanno festeggiato sui social dicendo che sono stati rifiutati ben 28 volte. Nel corso della loro carriera hanno lavorato anche in televisione, partecipando a vari talent e reality come Ora o mai, Tale e Quale Show e l’Isola dei famosi.

La vita privata dei Jalisse: Alessandra Drusian e Fabio Ricci sono una coppia anche dal punto di vista sentimentale

Alessandra Drusian e Fabio Ricci oltre ad essere legati nella sfera professionale lo sono anche in quella privata. Poco dopo aver formato il duo infatti scoppiò l’amore tra loro e nel 1999 sono diventati marito e moglie. Dalla loro unione sono nate due figlie, Angelica nel 2000 e Aurora nel 2008, con loro hanno un rapporto davvero speciale.

In più occasioni I Jalisse ci hanno tenuto a precisare che al primo posto hanno sempre messo la loro bellissima famiglia. Lo ha confermato anche la figlia Angelina in una passata intervista dicendo che per i suoi genitori al primo posto ci sono sempre state lei e sua sorella, prima di tutto il resto, anche della musica e del loro lavoro.

