I Desideri, chi sono: la passione per la musica ereditata dal papà

Tutto pronto per Capodanno in Musica, con il duo dei fratelli Desideri che si appresta a calcare il palco di Canale 5. Ci sono infatti anche i fratelli Salvatore Iadiccio e Giuliano Iadiccio tra i tantissimo ospiti di questa lunghissima serata sulla rete ammiraglia Mediaset. Ma chi sono i cantanti che hanno conquistato la scena musicale con il brano “Made in Napoli“, realizzato assieme ad un altro rapper partenopeo come Clementino?

Giuliano e Salvatore Desideri, figli di Nicola Desideri, hanno ereditato la passione per la musica dal padre. E non a caso fin da piccoli sono stati instradati in questa direzione, complice la voglia e la curiosità di mettersi alla prova col canto. Papà Nicola ha aiutato i due figli a inserirsi nel mondo della musica, dando loro consigli preziosi per trovare il proprio stile.

I Desideri, l’amore e la paura per la propria terra: “Rapinati a Napoli, così non si può vivere”

Oggi I Desideri stanno vivendo un sogno e costruiscono passo dopo passo il loro percorso nel mondo della musica. In questi anni, tuttavia, non sono mancati i momenti difficili, anche per colpa di alcuni accadimenti personali molto gravi. Come quando, furono minacciati pericolosamente da alcuni malviventi minorenni, come raccontato in uno sfogo social prima di recarsi al Maradona per un concerto di D’Angelo.

“Non avevano nemmeno 16 anni, così non si può vivere. Napoli è bellissima ma non si può stare sempre con l’ansia”, hanno detto I Desideri, commentando la dinamica a cui hanno assistito. I due ragazzi sono riusciti ad uscire indenni, ma la paura è stata molta per Giuliano e Salvatore. Fortunatamente adesso, l’episodio che risale allo scorso giugno, fa parte del passato ed è solo un bruttissimo ricordo.

