I due superpiedi quasi piatti/ Film d’azione su Rete 4, oggi Sabato 18 febbraio

I due superpiedi quasi piatti, film di Rete 4 diretto da E.B. Clucher

La programmazione televisiva di Rete 4 prevede per la prima serata di Sabato 18 febbraio alle ore 21:15 la messa in onda del film di genere commedia I due superpiedi quasi piatti. Si tratta di una pellicola italiana coprodotta negli Stati Uniti d’America nel 1977 e la distribuzione è stata gestita dalla CIDIF. Il film è stato girato quasi interamente nella città di Miami, eccetto per qualche sequenza filmata in Italia tra Roma e Milano.

La regia è firmata da E.B. Clucher, pseudonimo di Enzo Barboni il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura mentre il montaggio è stato effettuato da Eugenio Alabiso. I due superpiedi quasi piatti è il nono dei sedici film in cui recita da protagonista la coppia formata da Bud Spencer e Terence Hill. A entrambi gli attori venne assegnato nel 1992 il Telegatto come coppia e nel 2010 il premio David di Donatello per la carriera. Nel cast del film, oltre ai due celebri principali protagonisti, figurano David Huddleston, Luciano Catenacci, Riccardo Pizzuti, April Clough, Emilio Delle Piane e Laura Gemser. Il film dalla trama molto semplice, è divertente e riporta le classiche gag simpatiche e non sense che caratterizzano i film del duo Spencer – Hill.

I due superpiedi quasi piatti, la trama del film

Ilfilm I due superpiedi quasi piatti è ambientato nella splendida città di Miami. Wilbur e Matt sono due disoccupati che girovagano per la zona del porto per trovare un lavoro che gli permetta di guadagnare e mantenersi.

Finiscono per incontrarsi mentre cercano di scappare da una banda con cui avevano avuto entrambi degli scontri. I due non sapendo come fare per vivere, iniziano a progettare una rapina nei confronti di un portavalori che nelle loro ricostruzioni sarebbe dovuto andare in un supermercato per prendere l’incasso quotidiano e trasportarlo in banca. Seppure privi di alcun tipo di arma, Wilbur e Matt decidono ugualmente di accedere alla struttura mentre il portavalori sta per ritirare il denaro.

Solo una volta entrati nell’ufficio, si rendono però conto di essere in un Distretto di Polizia pieno di uomini armati fino ai denti e fanno quindi finta di essere interessati ad un corso per diventare agenti. Diventano quindi delle reclute e si arruolano nel corpo di polizia, assicurandosi un salario più che dignitoso e una certa rispettabilità in città. Nonostante i modi decisamente poco ortodossi che utilizzano i due poliziotti, riescono comunque a risolvere un misterioso caso di omicidio e a incastrare una banda di trafficanti di stupefacenti a esso collegata.











