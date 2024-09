I Fratelli Corsaro: tutto sulla nuova fiction di canale 5

Mercoledì 11 settembre 2024, in prima serata, canale 5 trasmette la prima puntata de I Fratelli Corsaro che racconta la storia di Roberto e Fabrizio Corsaro, i due fratelli protagonisti della saga raccontata dallo scrittore Salvo Toscano e ambientata in Sicilia. Fabrizio è cronista di cronaca nera ed è interpretato da Giuseppe Fiorello, mentre Roberto è un avvocato tutto di un pezzo, interpretato da Paolo Briguglia. I due fratelli, nonostante le differenze caratteriali, si ritrovano molto spesso ad indagare insieme cercando di trovare la soluzione ad ogni caso. Mentre Fabrizio, da donnaiolo incallito, è ancora alla ricerca della donna ideale, Roberto è molto innamorato della moglie e desidererebbe diventare papà.

The Good Doctor 7: anticipazioni 11 settembre 2024/ Problemi da genitori per Shaun e Lea

Ciò che accomuna i due fratelli, è l’amore per la madre, dalla quale corrono entrambi quando hanno bisogno di coccole. La serie è incentrata sul profondo legame che unisce i due fratelli, i quali, nonostante siano all’opposto, si sostengono a vicenda con acume e tenacia, al solo scopo di recare giustizia alle vittime di ogni indagine. I fratelli Corsaro è una serie ambientata a Palermo e la regia è di Francesco Miccichè e oltre ai protagonisti principali, vede tra gli interpreti: Katia Greco, Roberta Rigano e Enrica Pintore. La serie è tratta dai primi quattro libri dello scrittore Salvatore Toscano e narra di una Palermo fresca, quotidiana e lontana da ogni genere di stereotipo.

ANTICIPAZIONI I LEONI DI SICILIA, PRIMA PUNTATA 10 SETTEMBRE 2024/ La morte di Ignazio sconvolge tutti

I Fratelli Corsaro: anticipazioni prima puntata 11 settembre 2024

Nella prima puntata de I Fratelli Corsaro, in onda oggi, Roberto e Fabrizio abitano e svolgono il loro lavoro a Palermo e, se pur impegnati in due fronti diversi, in quanto Fabrizio, il maggiore è un giornalista di cronaca nera e Roberto è un brillante avvocato penalista, si ritrovano ad indagare spesso insieme. In questa prima puntata, i due fratelli devono scoprire il perché di due misteriosi omicidi che sono avvenuti in città. Le vittime sono due donne: Francesca Raimondo e Rosaria Cangerosi e il caso, sin dall’inizio, appare molto complicato secondo il parere dei due intraprendenti fratelli. Infatti, le due malcapitate non sembrano avere nulla in comune e nessun indizio è in grado di risolvere l’arcano.

Location I Leoni di Sicilia, dov'è stata girata la fiction di Rai1/ Luoghi mozzafiato a Palermo e non solo

Da cornice alla storia ci sono i continui battibecchi dei due fratelli, in quanto, mentre il maggiore, Fabrizio, non si è ancora sistemato sentimentalmente, il minore, Roberto, invece, è animato da un unico grande sogno, allargare la famiglia. L’unica persona che li tiene a bada è la loro adorata mamma, la quale, da buona siciliana, prepara ai figli tutte le prelibatezze possibili. L’indagine sui due omicidi, intanto, va avanti e i due fratelli, non riescono a venirne a capo, sino a quando Roberto e Fabrizio, scoprono, che le due donne erano state compagne di scuola ai tempi del liceo. Grazie all’intuizione dei fratelli, pertanto, il caso prende un’altra piega, in quanto, con ogni probabilità, la soluzione va ricercata nel passato delle due vittime. I fratelli Corsaro, grazie al loro intuito e all’intelligenza che li contraddistingue, riusciranno a risolvere con successo questo delicato caso.