I Gemelli di Guidonia sono sposati?/ Mistero su mogli e figli del trio

E’ mistero sulla vita sentimentale de I Gemelli di Guidonia, la vera rivelazione della prima puntata di Tale e Quale Show 2021. Quelli che possiamo definire i ‘figli’ di Fiorello in realtà tengono ben distinta vita pubblica e privata ed è per questo che di loro si sa davvero poco oltre a quello che hanno fatto in tv o sui social. Sicuramente in queste settimane i giornalisti andranno più a fondo nella vita di Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino, ma fino ad allora dobbiamo accontentarci di un bell’alone di mistero. Sui tre fratelli sappiamo pochissimo, non si conosce la loro situazione sentimentale e, soprattutto, non sappiamo nemmeno se a casa abbiano mogli e figli pronti a fare il tifo per loro in queste settimane in cui saranno impegnati nel programma di Carlo Conti.

I Gemelli di Guidonia sono sposati oppure no? Mistero sulla loro vita privata

Anche spulciando i profili social de I Gemelli di Guidonia (e non solo quello pubblico e lavorativo) non c’è dettaglio che ci possa aiutare a capire chi c’è nella loro vita privata e chi no. Ogni tanto spunta qualche donna in foto di comitive ma non sappiamo bene se si tratta di amiche o di qualcuno di importante come una moglie, una compagna o una fidanzata di una di loro. Lo stesso succede se parliamo di figli, niente di pervenuto o no riguardo alla questione. Saranno le puntate di Tale e quale show a svelare il mistero?

