I Giustizieri del West/ Su Rete 4 il film con Kirk Douglas (oggi, 11 maggio 2021)

I Giustizieri del West riempirà il pomeriggio di Rete 4 che si insaporisce di Spaghetti Western. La terza rete del gruppo Mediaset manderà infatti in onda il film alle 16.50 di oggi, martedì 11 maggio. Alla regia e nel ruolo di protagonista troviamo la leggenda hollywoodiana Kirk Douglas, scomparso pochi anni fa alla veneranda età di 104 anni e padre di Michael, anche lui attore pluripremiato sul Red Carpet degli Oscar. Nel cast compaiono anche altri importanti nomi di attori americani, come Bruce Dern, James Stacy e Bo Hopkins.

A Napoli non piove mai/ Video, su Rai 3 il film di e con Sergio Assisi

I Giustizieri del West, la trama del film

I Giustizieri del West, realizzato nel 1975, racconta la storia di Howard Nightingale, un maresciallo federale alla guida di una banda di agenti addestrati per ogni tipo di missione. Lo scopo della banda riunita da Nightingale è dare la caccia e catturare il famigerato Jack Strawhorn, un noto bandito e rapinatore di banche e diligenze. Nightingale è infatti intenzionato ad avanzare la sua candidatura al Senato degli Stati Uniti per quanto riguarda il Texas, e mettere le mani su un bandito come Strawhorn gli spianerebbe la strada per un seggio.

Delitto in Provenza/ Su Rete 4 il film con Astrid Veillon (oggi, 10 maggio)

Il bandito verrà catturato ma la pacchia per il maresciallo durerà ben poco, dato che il criminale non solo riuscirà a liberarsi dallo stato di prigionia al quale era stato ridotto, ma capovolgerà i ruoli rapendo Nightingale e chiedendo un riscatto di ben 40mila dollari. Il compito di liberare il maresciallo spetta ai militari della banda dello stesso aspirante senatore, che faranno di tutto per riportare ordine nella vicenda. Il finale è mozzafiato e tutto da scoprire.

LEGGI ANCHE:

Gomorroide/ Video, su Rai 3 il film con il trio comico I Ditelo Voi

© RIPRODUZIONE RISERVATA