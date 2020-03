I Gladiatori Max Giusti e Marco Mazzocchi/ Pizze, bugie e… (Pechino Express)

I Gladiatori, alias Max Giusti e Marco Mazzocchi, sono praticamente dall’inizio di “Pechino Express” tra i principali candidati alla vittoria finale dell’adventure game di Rai Due. Nella quarta puntata, la prima sfida per i due condottieri romani consisteva nel farsi due selfie con due ragazze con indosso i pantaloni corti. Superano agevolmente la prova e, in men che non si dica, riescono a trovare un passaggio e giungere al mercato, dove devono cercare una tigre e un coccodrillo da scambiare con i cornetti, da barattare poi con un passaggio sul tuk tuk, che puntualmente arriva grazie a una piccola bugia… Max infatti riferisce al tassista e alla sua famiglia che sarebbero finiti sulla tv internazionale. Max e Marco si qualificano per la prova immunità, che viene però vinta dai Wedding Planner; i Gladiatori, così, devono proseguire il proprio viaggio e ricercare il nome del tatuaggio thailandese di Angelina Jolie e il significato della prima e della quinta riga dello stesso, riuscendoci in poco tempo. In serata, poi, mangiano finalmente una pizza e vengono successivamente maltrattati dalla titolare di un ristorante italiano dove si sono recati per chiedere ospitalità per la notte. Trovano comunque un luogo per dormire al chiuso.

I GLADIATORI MAX GIUSTI E MARCO MAZZOCCHI: TERZI E FAVORITI

L’indomani i Gladiatori Max Giusti e Marco Mazzocchi raggiungono la casa dell’artista, ottengono un passaggio da un simpaticissimo tassista e arrivano al mercato dei fiori, ove devono realizzare una collana con questi ultimi. Tagliano il traguardo in terza posizione, dopo qualche difficoltà da parte di Max a ingurgitare l’insetto a Chinatown. I due Gladiatori in questa puntata si sono dimostrati competitivi, come sempre del resto, senza difettare in termini di simpatia e di capacità a individuare sempre una soluzione anche nei momenti più complicati. I litigi tra loro quasi non si verificano, ma spesso avvertono oltremodo la competizione, accendendo la rivalità verso i Wedding Planner e le Top. Le aspettative per il futuro sono comunque molto alte per Max e Marco, dal momento che i due rappresentano una delle coppie più forti di “Pechino Express”. Del resto, i Gladiatori sono sicuramente i più amati dal pubblico e anche i favoriti per il successo. Wedding Planner e Top permettendo…

